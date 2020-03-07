Олдтаймер Галерея Ильи Сорокина 2020

С 6 по 9 марта проходит очередная ретро выставка в Сокольниках, которая в этом году посвящена «Моторам войны» в честь грядущего 75-летия победы в Великой Отечественной Войне. Но и помимо военной техники было на что посмотреть. Наиболее интересные экспонаты в нашей галерее.

Москвич-415С

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На стенде нашего журнала, как и в прошлом году, редкий Москвич. Но на сей раз это не просто точно воссозданная реплика. А чудом сохранившийся прототип Москвич-415С. Работы по созданию внедорожника на Московском заводе начались еще в 1957-м году. Первые опытные 415-е носили агрегаты от 407-й модели. Уникальность этого экземпляра в том, что на нем используются агрегаты от 412-го Москвича, в том числе и дефорсированный двигатель. Оптика и приборная панель так же от 412-й модели. Удивительно то, что он был создан в одном единственном экземпляре в 1973-м году. После двух лет скрупулёзная реставрация окончена и автомобиль предстал в этом году во всей красе.

Москвич-415С

Iso Rivolta S4

Совершенно уникальный экспонат. Первый и единственный седан в истории марки был показан в 1967-м году под именем Rivolta S4 и был позиционирован как самый быстрый седан своего времени. Один из таких автомобилей даже заказал себе Джон Леннон. В 1969-м автомобиль получил красивое имя Fidia. В разное время на него ставили двигатели Chevrolet 327 и 350. А позже и 5,8-литровый Фордовский V8. Всего с 1967 по 1974 годы было изготовлено 45 моделей S4 и 147 Fidia.

Iso Rivolta S4

ЗиС-42М

Редкий гусеничный вездеход ЗиС-42М. Создан на основе шасси знаменитого «Захара» ЗиС-5. Гусеничная лента шириной 41 см представляла собой две резинотканевых ленты, соединённых между собой металлическими накладками. На первом ЗиС-42 стоял двигатель в 73 л.с. На модернизированном — 76 л.с. Но в любом случае максимальная скорость была всего 35 км/ч. С 1942 по 1946 годы было изготовлено 5931 единица таких тягачей.

ЗиС-42М

МС-1 (Т-18)

Это воссозданная модель первого советского танка МС-1 (или Т-18). Танк был создан в 1928 году на основе танка «Рено» FT-17. Пятитонная машина имела двигатель в 35 л.с. и 37-миллиметровую пушку. К сожалению точной документации не сохранилось. Потому эта модель воссоздавалась по сохранившимся обмерам кузова и фотографиям ходовой части.

МС-1 (Т-18)

УАЗ-3171 и 3972

В конце 80-х в Ульяновске создавали новое семейство внедорожников 3171 и 3172. На переднем плане трёхдверный УАЗ-3171 в «армейском» исполнении. В 1988-м году было сделано 4 таких машины. Был и гражданский вариант. Рядом микроавтобус на основе пятидверного УАЗ-3172 — 3972. Он должен был сменить долгоиграющую «буханку». К сожалению, с развалом СССР проект свернули. А позже бросили силы на семейство 3160. И зря. Возможно сейчас УАЗы выглядели бы куда современнее.

УАЗ-3171 и 3972

УАЗ-3907 «Ягуар»

Еще один перспективный проект из Ульяновска. Вездеход амфибия «Ягуар» был собран в 1983 году. Всего с 83-го по 89-й создали 14 экземпляров. А в 91-м эту модель даже успели принять на вооружение. К сожалению — не надолго. После развала Советского Союза работы по проекту были свёрнуты.

УАЗ-3907 «Ягуар»

Руссо-Балт С24/35 Лимузин

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Спроси любого нашего коллекционера о его заветной мечте и ответ будет в большинстве случаев один — найти где-то в сарае Руссо-Балт. К сожалению, это только мечты и единственная машина стоит на площади Политехнического музея. Остается лишь один выход — воссоздать автомобиль по сохранившимся чертежам. Этот лимузин с номером шасси 123 создавался для семьи Николая II в 1912-м году. С таким цветом и в таком варианте кузова был создан всего один экземпляр. Сейчас автомобиль готов уже на 65%, так что в следующем году мы сможем увидеть готовый Руссо-Балт.

Руссо-Балт С24/35 Лимузин

Duesenberg Model J

Яркий представитель целой плеяды марок, которые ушли в историю — американский Duesenberg. Апофеоз «ревущих двадцатых». Модель J 1929 года оснащена 6,9-литровым двигателем в 265 л.с. Максимальная скорость — 191 км/ч. С трудом верится, что это характеристики автомобиля конца 20-х годов.

Duesenberg Model J

С-1Л

Мотоколяска С-1Л стала первой моделью Серпуховского мотоциклетного завода. Совершенно примитивное транспортное средство с колесной формулой 3х2. Двигатель объемом 123 кубика развивал всего 4 л.с. За характерную внешность модель получила прозвище «циклоп».

С-1Л

Салон был предельно аскетичным, если не примитивным. Вместо традиционного руля — был мотоциклетный. Всего с 1952 по 1956 было изготовлено 19128 мотоколясок С-1Л.

С-1Л

Mercedes-Benz 230 Limousine

230-й Mercedes 1939 года выпуска в кузове W143 — уникальный для нас автомобиль. Ведь это именно тот экземпляр, что участвовал в съемках «Семнадцать мгновений весны».

Mercedes-Benz 230 Limousine

White

Как это часто бывает, один из самых интересных экземпляров посетители часто обходят стороной. Грузовое шасси White когда-то было санитарным грузовиком, который использовался в гараже Царской армии в Первую Мировую Войну. Настоящая живая история!

White White

Точный год изготовления этого шасси неизвестен. Машина была выпущена в период с 1914 по 1917 год. Интересно выполнен задний мост — крутящий момент на колеса передается не напрямую а через редуктор. Причем с использованием цепной передачи.