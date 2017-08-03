У компании появились «заряженные» электромодификации — гибрид Superb iV и полностью электрический Citigoе iV.

Материалы по теме Обновленный Skoda Superb: все его изменения

Первый в истории компании Skoda гибрид Superb iV — это турбомотор 1.4 TSI (156 л.с.), электродвигатель (115 л.с.) и батарея, которую можно подзаряжать от розетки.

В шеренге серо-белых Супербов взгляд выхватывает универсал. Не испортила ли его литийионная обуза?

Лючок для зарядки — в решетке радиатора. Приборы — с указателем уровня заряда и расхода энергии. Пускаю двигатель, но в салоне тишина: в режиме e‑mode машина катится исключительно на электротяге. Селектором DSG можно не только переключать передачи, но и менять эффективность рекуперации. В самом интенсивном режиме Skoda резко замедляется под сброс — можно не пользоваться тормозами. Кстати, настройка педали тóрмоза характерна для многих гибридов: сначала пусто, а затем густо.

Слот для зарядки от сети притаился в решетке радиатора.

У гибридного Суперба нет традиционного запасного колесá — его место заняли провода для зарядки.

В довольно бодром темпе я проехал на электротяге больше 30 км. Но на Шкоде можно не только «тошнить», ведь силовая установка выдает в общей сложности 215 л.с.

Подождал, пока в батарее снова появится заряд, и включил режим «спорт». Superb iV мгновенно откликается на педаль газа, резко набирая максимальные для голландских дорог 130 км/ч. А до первой сотни он разгоняется менее чем за восемь секунд.

Конечно, когда уровень заряда упадет до нуля, разгон уже не такой бодрый. Штатных 156 сил 1,4‑литрового турбомотора хватает впритык — гибрид массивнее обычного Суперба почти на 250 кг. Лишний жир дает о себе знать на извилистых дорожках. Рожденный на MQB-платформе Superb надежно держится на траектории, но ощущение грузности, которое не присуще обычным версиям, не покидает всю дорогу.

Виртуальная панель приборов вместо тахометра показывает расход энергии. А рядом с уровнем топлива — уровень заряда батареи.

На центральный дисплей системы Columbus выводится наглядная инфографика, отража­ющая задействованные источники энергии.

Гибридную сущность выдает и селектор DSG, у которого появился режим e‑mode, позволяющий двигаться только на электротяге. И среди положений селектора есть новичок — режим B, меняющий степень рекуперации.



Не наш герой

Этот Superb — первая, но далеко не последняя ласточка в шкодовской линейке iV. Следом появится плагин-гибрид на базе новой Октавии. В обозримом будущем электрифицированные версии по количеству сравняются с «грязными».

Эконормы вяжут по рукам и ногам. Европу. У нас же вероятность появления гибридных Шкод близка к нулю. Невелика потеря — вряд ли они пользовались бы спросом. А грустно оттого, что мы постепенно превращаемся в папуасов: нас ­обходят стороной не только гибридные технологии, но даже традиционные современные двигатели. Скоро эта пропасть достигнет таких размеров, что перепрыгнуть через нее смогут не все автопроизводители.

Skoda Superb iV Combi

Skoda Superb iV Combi

Длина / ширина / высота / база 4862 / 1864 / 1477 / 2841 мм

4862 / 1864 / 1477 / 2841 мм Объем багажника (VDA) 510 / 1800 л

510 / 1800 л Снаряженная / полная масса 1752 / 2291 кг

1752 / 2291 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 115 кВт / 156 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3000 об/мин; электромотор, 85 кВт/115 л. с.; 330 Н·м; общая отдача силовой установки 215 л.с.; 400 Н·м

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 115 кВт / 156 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3000 об/мин; электромотор, 85 кВт/115 л. с.; 330 Н·м; общая отдача силовой установки 215 л.с.; 400 Н·м Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с

7,7 с Максимальная скорость 224 км/ч

224 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 50 л

АИ‑95 / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 5,7 л / 100 км

5,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р6

Электроминиатюра

Малыш Skoda Citigoe iV — обычная с виду 3,5‑метровая городская машина, прежде невиданная у нас, но популярная в Старом Свете. Нестандартную начинку выдает лишь решетка ради­атора в цвет кузова. Citigoe iV — полностью электрический.

Skoda Citigoе iV

Материалы по теме В России отменяются ввозные пошлины на электромобили

Батарея на 60 А·ч расположилась в полу. Тяговый асинхронный электродвигатель (83 л.с. и 212 Н·м) — на ведущей передней оси. Это самая мощная версия Citigoe (литровые бензиновые моторы выдают от 60 до 75 л.с.). Электрокар легко и непринужденно ускоряется, хотя массивнее бензинового на 300 кг. Можно выбрать один из четырех уровней рекуперации.

В заявленный запас хода до 270 км верится с трудом, но две сотни километров электрический Citigoe преодолеть способен. По заводским данным, он расходует от 12 до 16 кВт·ч на 100 км. У меня вышло побольше, примерно 18,5 кВт·ч в обычном темпе — я не экономил. В ценовом пересчете на бензин выходит меньше 2 л/100 км!

Для городских условий с небольшими пробегами Citigoe iV отлично сгодится. Жаль, что у нас его не будет. В Москве могут отменить налоги на электрокары, появится возможность пользоваться выделенными полосами, а парковка бесплатная. ­Глядишь, и в других городах ­введут льготы.

Новые модели Skoda — у нас их не будет У компании появились «заряженные» электромодификации — гибрид Superb iV и полностью электрический Citigoе iV. Новые модели Skoda — у нас их не будет

Практичное дополнение — автомобильные 3D-коврики — помогут сохранить чистоту и порядок в салоне машины.

Фото: Skoda