В какую же сторону он повернет: задачка про нервный автобус

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Сегодня, в
13:50
Лицом спортивного подразделения Volkswagen R стала чемпионка по кроссфиту
Тот момент, когда понятие «женский автомобиль» окончательно потеряло первоначальный смысл.
Сегодня, в
11:00
Составлен список главных внедорожников в истории (но наших автомобилей там нет)
Ни УАЗа, ни Нивы — согласятся ли с британскими журналистами российские автомобилисты?
Сегодня, в
10:03
Папа еще в Африке, милая! — Отец просидел 14 дней в фургоне рядом с домом
Таким образом побывавший за границей профессор самоизолировался, а с ребенком предпочел общаться по скайпу.
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Перcона
Сегодня, в
16:12
Программа утилизации автомобилей или как утилизировать автомобиль
Порядок действий по программе утилизации какие необходимы документы для автосалона и ГИБДД
Сегодня, в
10:00
Водители, сидите дома! 10 важных вопросов про тест на вирус
Самое неприятное в эпидемиях — не собственно болезнь, а панические настроения. Очереди людей на сдачу теста — дополнительное доказательство. Им не надо, но они стоят. Рассказываем, что на самом деле надо.
Сегодня, в
10:00
Беспрокольные шины: как это работает
Отвечаем на вопросы (среди них — парочка острых) о «беспрокольных» шинах.
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2
апреля
Блог Петра Меньших: Jaguar I-Pace или Jaguar F-Pace?
Этот тест изменил мое отношение к кроссоверным Ягуарам и в первую очередь к I-Pace.
2
апреля
Что делать, если новый хозяин вашего авто не поставил его на учёт
Снимать с учета и переоформлять авто после сделки обязан новый владелец. На все процедуры дается 10 дней с момента подписания ДКП.
1
апреля
300 000+ км и без проблем? Неубиваемый кроссовер
И ладно бы такой была одна машина, но когда несколько и в одном парке... В службе такси аэропорта Минска работает четыре десятка Geely. «За рулем» проверил их на месте.
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