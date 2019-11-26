В какую же сторону он повернет: задачка про нервный автобус — журнал За рулем

В какую же сторону он повернет: задачка про нервный автобус

Вряд ли вы водитель междугородного автобуса (хотя вероятность есть)... Но уж наверняка не один раз ехали рядом с таким за рулем своей легковушки. Так что знаете — когда махина начинает маневр, лучше держаться подальше.

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Итак, ситуация: междугородный автобус и автопоезд движутся с максимальной разрешённой на данной дороге скоростью. Возможно ли в этой ситуации опережение по предложенным траекториям?

И обратите внимание на дорожный знак.

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Автобус поедет в любую сторону. Но в какую — разрешено?

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