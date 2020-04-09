Как бы мне так встать, чтобы без штрафа — простой тест на ПДД — журнал За рулем

Как бы мне так встать, чтобы без штрафа — простой тест на ПДД

Изоляция однажды закончится и пора будет ездить на дачу. А это значит, многие вспомнят о прицепах и о том, как с ними парковаться.

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Провалитесь или проедете по мосту? Простой тест на ПДД

Водитель какого из легковых автомобилей с прицепом остановился в соответствии с требованиями ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кто остановился по правилам?

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Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

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