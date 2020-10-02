Какие шины выбрать: пошире или поуже? Ответ эксперта

Шины нужно ставить такой ширины, какую определил вашему автомобилю завод-изготовитель. Иногда он дает владельцу некоторую свободу выбора в небольшом диапазоне допустимых размерностей. Например, на Ладу Весту можно устанавливать покрышки размером 185/65R15 или 195/55R16. Вот в этом диапазоне и можно спорить.
Для зимы
По его первому впечатлению выходило так:
— При оценке управляемости узкая шина 175/65 R14 с первых минут знакомства подкупает четким, стабильным поведением автомобиля на заснеженной дороге. В этой обуви «одиннадцатая» весьма терпима к колеям и прочим огрехам зимнего покрытия, почти не утомляет водителя рысканьем даже на высокой (120–130 км/ч) скорости. Нельзя не отметить хорошую способность шины проглатывать мелкие неровности, которыми так изобилует зимняя дорога. Похоже, практика с первых минут знакомства подтверждает исходную теорию о превосходстве узкой шины в зимних условиях. Да и наши экстремальные упражнения на извилистой трассе полигона словно вторят ей — по крайней мере, с позиций управляемости. Как-никак лучшее время прохождения и хорошо прогнозируемое управление скольжениями.
Но, «переобув» автомобиль, тонко чувствующий машину Сергей заметил:
— Однако традиционные замеры сцепных свойств заставляют не спешить с выводами, хотя поначалу более мощная (185/65R14) покрышка не производит должного впечатления. Она не только жестче и вибронагруженнее на мелких неровностях. Эта шина активнее реагирует на рыхлость покрытия, «всплывая» на снегу там, где узкая ехала без проблем. Отсюда нервозность в поведении машины и постоянная борьба с рысканьем даже в небольшой колее. В то же время и на обычной дороге заметно: как только автомобиль попадает на гладкие и ровные участки, широкий протектор лучше цепляется, причем неважно, что под колесами — укатанный снег или лед. И получается, что при всем коварстве шин в рыхлом снегу ВАЗ-2111 гораздо стабильнее проезжает участки виражей, раскатанные до зеркального блеска.
Мнение о широкой шине постепенно меняется. Почти незаметно она набирает лучшие результаты в разгоне и торможении. Чувствуется, что идеально «выглаженные» участки для замеров ей по нраву. Аналогичная ситуация и на льду. Как водитель ни старается использовать все преимущества узкой шины, широкая хоть немного, но лучше! К тому же и на асфальте эта покрышка предпочтительнее. Ведь не секрет — многие зимние шины в подобных условиях грешат ватными, размазанными откликами. А увеличение ширины помогает бороться с подобными недостатками. Так что не все так просто и однозначно, как ожидалось.
5 главных выводов по итогам теста
- Для водителей, не имеющих достаточного опыта, зимой узкая шина предпочтительней.
- В тех краях, где дороги не отличаются хорошим качеством покрытия, их плохо чистят, выбор нужно сделать в пользу шин с более узким протектором.
- На ухоженных дорогах зимой более широкая покрышка предпочтительней, но она не любит рыхлого снега.
- Широкая шина тормозит лучше более «тощей» соперницы, в том числе и на рыхлом снежном покрытии.
- И последний, чисто экономический: более узкие покрышки на меньшем диаметре диска выигрывают до четверти цены у более широких. Однако те, что пошире, изнашиваются, как правило, меньше и служат дольше.
Современные шины
Три года назад тестовая шинная группа сравнивала поведение зимних нешипованных шин Nokian Hakkapeliitta R2 двух размерностей — 205/55 R16 и 225/45 R17 на автомобиле Golf. Их заключения:
- Почти во всех дисциплинах «маленькие» шины оказались лучше «больших». Например, очевидна разница в комфорте. Более узкие шины меньше шумят и мягче принимают дорожные неровности.
- При движении с высокой скоростью по заснеженной дороге руль на автомобиле, обутом в шины R16, немного плотнее, «ноль» более отчетливый. Разница в управляемости тоже минимальна, но опять-таки в пользу «шестнадцатых». На шинах R16 баранка чуть более информативна, поворачивать ее приходится на меньшие углы, поэтому Golf легче и четче управляется в скольжениях.
- При оценке проходимости перевес вновь на стороне более узких шин — машина режет сугробы увереннее. А на широких она сталкивается с повышенным сопротивлением.
- Главное — «шестнадцатые» обеспечат более надежное движение по снежной каше и лужам, а желающему прохватить с ветерком по заснеженным дорогам доставят больше удовольствия от управления автомобилем.
Для лета
Основные плюсы более широких летних шин:
- у них больше эксплуатационный пробег
- они обеспечивают меньший тормозной путь автомобиля
- широкие покрышки лучше держат дорогу на высоких скоростях
- автомобиль на широких шинах выглядит солиднее
Самые большие минусы широких колес — повышенная склонность к аквапланированию и «нервное» поведение на асфальтовой колее (машину приходится удерживать от шараханий в разные стороны) и повышенный износ в плечевой зоне протектора из-за того, что внешняя и внутренняя стороны проходят в повороте разный путь (внешняя пробегает большую дистанцию).
Чтобы примирить между собой широкие и узкие покрышки, предлагаю такую формулу. Зимой — приоритет узким, а летом — широким колесам. Но в любом случае параметры шин должны удерживаться в рамках требований завода-изготовителя! Иначе безопасности будет нанесен удар, и наши рассуждения о том, какие колеса лучше, лишатся смысла.
Фото: «За рулем» и depositphotos