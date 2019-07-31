Блог Петра Меньших: 10 вопросов к Renault Arkana

С Арканой я провел как минимум пяток тестов, большая часть из них была сравнением с близкими конкурентами. И накопились вопросы.

Помню душеподъемное для российского офиса Renault лето, когда запускали долгожданный кросс-купе. Всем было интересно, зайдет ли модный в высоких классах кузов в сегменте малых SUV. Французы рискнули не только с типом кузова, но двигатель дали, хоть и в кооперации с Мерседес, но малолитражный и с турбиной. Да и еще нелюбимый в народе вариатор к нему добавили. Вокруг этих нововведений и крутятся с тех пор все вопросы к Renault Arkana. Я помогу здесь на них ответить. И еще будет интересная информация о приходе Дастера.

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