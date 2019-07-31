Блог Петра Меньших: 10 вопросов к Renault Arkana — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: 10 вопросов к Renault Arkana

С Арканой я провел как минимум пяток тестов, большая часть из них была сравнением с близкими конкурентами. И накопились вопросы.

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Помню душеподъемное для российского офиса Renault лето, когда запускали долгожданный кросс-купе. Всем было интересно, зайдет ли модный в высоких классах кузов в сегменте малых SUV. Французы рискнули не только с типом кузова, но двигатель дали, хоть и в кооперации с Мерседес, но малолитражный и с турбиной. Да и еще нелюбимый в народе вариатор к нему добавили. Вокруг этих нововведений и крутятся с тех пор все вопросы к Renault Arkana. Я помогу здесь на них ответить. И еще будет интересная информация о приходе Дастера.

Далее читайте и смотрите видео у меня в блоге.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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