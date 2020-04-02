Москвичи, которых мы так и не увидели

Москвич с брезентовой крышей, первый советский минивэн, как хэтчбек, но не хэтчбек — на АЗЛК было много идей. Увы, они остались идеями.

Послевоенная история завода началась с копии немецкого 23-сильного Opel Kadett K38, который уже в конце 1940-х выглядел архаичным и внешне, и конструктивно.

Прототипы модернизированного Москвича-400

Уже в 1948-м на заводе начали постройку нескольких, как сказали бы теперь, рестайлинговых прототипов. Машины имели разную отделку, но общие черты: фары, встроенные в крылья, капот, открывающийся назад, вместо подъемных боковин, как на Москвиче-400. Запаску убрали с кузова в нишу под багажник. Который, к слову, у 400-го Москвича был мизерным.

Один из вариантов модернизированного Москвича-400

Поэтому один из вариантов модернизированного Москвича имел заметно увеличенную корму с нишей для запаски внизу и спрятанной в заднем крыле, а не торчащей наружу, как у Москвича-400, горловиной бензобака. Но в серию и такой вариант не пустили. В 1951-м начали проектирование модели, которая под именем Москвич-402 пошла в производство в начале 1956 года.

Москвич-415

Золотой век МЗМА пришелся на конец 1950-х — 1960-е годы, когда завод создал ряд интересных машин. В частности, откликом на призыв лидера СССР Никиты Хрущева сделать автомобиль для колхозника стал внедорожник Москвич-415, испытания которого начали в 1959-м.

Коротенькая машина (база всего 2030 мм) с 45-сильным двигателем Москвич-407, подключаемым передним приводом и понижающей передачей существовала в вариантах с брезентовой и жесткой крышей. Такой автомобиль вызвал бы у советских покупателей огромный интерес. Но завод не имел ни средств, ни площадей для производства модели, мало унифицированной с основной. Хотя идея не умерла и до середины 1970-х, когда на машину поставили уже более мощный 75-сильный мотор.

Минивэн на базе Москвича-407

Микроавтобус на узлах Москвича-407, который иногда называют Москвич-А9, тоже сделали в конце 1950-х. По сути, эта восьмиместная машина была первым советским минивэном. Но места ему на конвейере тоже не нашлось. Предпочтение отдали микроавтобусу РАФ, который, правда, был крупнее и относился к классу автобусов.

Москвич-3-5-6

В начале 1970-х завод озаботился созданием преемника Москвича-412. Причем его мыслили более крупным и вместительным. Построили несколько прототипов серии 3–5. Вершиной этого ряда стал Москвич-3-5-6 1973 года с базой на 140 мм большей, чем у 412-го, пружинной задней подвеской и новой опытной, куда более совершенной, чем серийная, коробкой передач КП-9. Ему бы еще дисковые тормоза! Тогда появление такой машины в середине 1970-х было бы очень кстати, в том числе и для экспорта. Но в серию в 1976-м пошел Москвич-2140, в котором конструкторы и дизайнеры воплотили далеко не все, что планировали.

Москвич-С1

В 1974 году появился очень интересный образец Москвич-С1 с революционным для завода дизайном Игоря Зайцева. Помимо серийного, на машине пробовали и 1,7-литровый 85-сильный мотор и опять же новую коробку передач.

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