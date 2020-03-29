Еще одна польза бутыли для кулера — можно сделать уплотнитель
Закрепить хлипкую деталь поможет полоска, отрезанная от пластиковой пробки.
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Крепление впускного воздуховода на двигателях 1.4 у автомобиля Nissan Note хлипкое и часто отламывается. Чтобы его закрепить, я подмотал на патрубок текстильную изоленту, но она быстро размочалилась.
Можно установить между воздуховодом и корпусом фильтра кольцо из шланга системы охлаждения ГАЗ. Я поступил проще. От пробки 19‑литровой бутыли для воды отрезал полоску шириной 10 мм с клиновидным сечением. Обернул полоской конец воздуховода и вставил его с натягом в корпус фильтра. Воздуховод больше не болтается!
Д. Латий, Оренбург
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Фото: Д. Латий
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