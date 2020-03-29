Закрепить хлипкую деталь поможет полоска, отрезанная от пластиковой пробки.

Крепление впускного воздуховода на двигателях 1.4 у автомобиля Nissan Note хлипкое и часто отламывается. Чтобы его закрепить, я подмотал на патрубок текстильную изоленту, но она быстро размочалилась.

Можно установить между воздуховодом и корпусом фильтра кольцо из шланга системы охлаждения ГАЗ. Я поступил проще. От пробки 19‑литровой бутыли для воды отрезал полоску шириной 10 мм с клиновидным сечением. Обернул полоской конец воздуховода и вставил его с натягом в корпус фильтра. Воздуховод больше не болтается!

Д. Латий, Оренбург

Приз автору совета — зарядное устройство 7А 12В Airline.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Как с помощью магнита сэкономить 1700 рублей, узнайте тут.

Фото: Д. Латий