Блог Петра Меньших: Jaguar I-Pace или Jaguar F-Pace?
Этот тест изменил мое отношение к кроссоверным Ягуарам и в первую очередь к I-Pace.
Ах, как я разгонялся на магистрали, сидя на этой синенькой «кошечке»! Это совершенно новые ощущения, способные сравниться разве что с поездкой в Хуракане. Но в Ламбо тебя сопровождает смачный звук мотора, а у Ай-Пейс фантастически тихий разгон летающей тарелки.
Чтобы уж совсем не отрываться от земли, в пару к I-Pace взял просто стильный уже проверенный мною SUV — F—Pace.
О том, как прошло сравнение, читать и смотреть видео здесь.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter