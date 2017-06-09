Блог Петра Меньших: Jaguar I-Pace или Jaguar F-Pace? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Jaguar I-Pace или Jaguar F-Pace?

Этот тест изменил мое отношение к кроссоверным Ягуарам и в первую очередь к I-Pace.

Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace

Jaguar > I-Pace

Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace

Jaguar > F-Pace

Ах, как я разгонялся на магистрали, сидя на этой синенькой «кошечке»! Это совершенно новые ощущения, способные сравниться разве что с поездкой в Хуракане. Но в Ламбо тебя сопровождает смачный звук мотора, а у Ай-Пейс фантастически тихий разгон летающей тарелки.

Чтобы уж совсем не отрываться от земли, в пару к I-Pace взял просто стильный уже проверенный мною SUV — FPace.

О том, как прошло сравнение, читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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