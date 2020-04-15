Может, сунуться на встречку? Задачка на ПДД с большим подвохом — журнал За рулем

Может, сунуться на встречку? Задачка на ПДД с большим подвохом

Водитель легковушки приближается к месту ДТП. Его сторона дороги занята. Наверное, стоит притормозить. Или нет?

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Страшный сон водителя — грузовик на встречке. Простой тест на ПДД

А вы поехали бы на встречку, чтобы объехать аварию, если навстречу вам приближается грузовик?

Инстинкт самосохранения не позволит это сделать, а что говорят ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Водитель грузовика должен...

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