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Сегодня, в
10:44
Дорожные камеры пока не могут выявлять нарушителей пропускного режима
С сегодняшнего дня на въездах в столицу сотрудники ГИБДД начали выборочную проверку электронных пропусков. Но по камерам нарушителей пока выявлять не будут.
Сегодня, в
10:00
Выгодная покупка: в кризис автомобили меньше теряют в цене
К такому выводу пришли аналитики, исследовав покупки ходовых моделей машин в 2014 году (начало кризиса) и 2017-м.
Вчера, в
19:55
Билл Мюррей, сурок и 6 утра: очень милая реклама Jeep
«Мы понимаем, что каждый день превращается в тот же самый день...»
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Перcона
Сегодня, в
10:00
Может, сунуться на встречку? Задачка на ПДД с большим подвохом
Водитель легковушки приближается к месту ДТП. Его сторона дороги занята. Наверное, стоит притормозить. Или нет?
Сегодня, в
9:00
Компактные «зажигалки» — осталось только четверо
Если хочется погонять от светофора до светофора, то вот вам обзор самых интересных моделей. Упс, всех моделей, что есть в официальной продаже в России.
Сегодня, в
8:00
Чем занять себя, когда за руль нельзя: 8 развлечений
Ходить на экскурсии, тренироваться с футболистами, медитировать, клеить модельки... Занятий — на неделю точно!
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Сегодня, в
6:00
Hyundai Solaris 2020: всё, что изменилось
К обновлению Соляриса подошли избирательно. Но и цены выросли умеренно.
Вчера, в
13:33
Автокод выяснил, готовы ли россияне купить подержанный автомобиль в кризис
Сервис проверки истории автомобилей Avtocod.ru опросил пользователей социальной сети «ВКонтакте» и выяснил, готовы ли они купить подержанный автомобиль в кризис. Участникам был предложен на выбор один из семи вариантов ответа.
Вчера, в
6:00
5 главных вопросов к новому Skoda Karoq
Он стоит от 1,387 млн. И для компактного переднеприводного кроссовера В-класса это дороговато.
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