Тест по дорожным знакам: водителям в самоизоляции

На дорогах порой встречаются такие знаки, значение которых с первого взгляда сразу и не понять. Особенно когда знак откровенно шуточный. Поэтому лучше подготовиться заранее — наш тест поможет вам это сделать. Получите свой «диагноз»: от курсанта МВД до генералиссимуса ГИБДД.