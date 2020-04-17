Впереди затор, но мне туда не надо! — простая задачка на ПДД — журнал За рулем

Впереди затор, но мне туда не надо! — простая задачка на ПДД

Грузовик подождет, ведь у него знак «Уступи дорогу».

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Этот длинный мне поворот перекрыл! Кто здесь нарушает?

Вправе ли водитель легкового автомобиля, попавшего в затор, совершить такой маневр?

Грузовик подождет, ведь у него знак «Уступи дорогу», а легковушка на главной, да и сплошную не пересекает...

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Водитель легковушки решил не ждать и повернуть вот так. Можно?

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