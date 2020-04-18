Объеду трактор коммунальщиков, разметка вроде позволяет? — журнал За рулем

Объеду трактор коммунальщиков, разметка вроде позволяет?

Коммунальные службы, конечно, нужны. Но едут они медленно. Что, если воспользоваться разрешающей разметкой и объехать тихохода?

Итак, впереди медленно плетущийся трактор. Разметка позволяет перестроиться в соседний ряд. Воспользуемся?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Можно ли опередить трактор коммунальной службы?

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