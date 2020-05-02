Налево нельзя, а мне надо! Что, если проеду вот так?

Материалы по теме Как бы мне так встать, чтобы без штрафа — простой тест на ПДД

Посмотрите на схему. Водитель легковушки решил сдать назад на парковочное место и тут же покинуть его в другом направлении. При этом разметку он не нарушает. Но обратите внимание на знаки: стоянка предназначена для инвалидов.

Что же говорят ПДД по поводу такого маневра? Можно ли использовать зону парковки не для стоянки, а для разворота?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.