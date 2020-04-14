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Сегодня, в
11:33
Деревенские школьники «ловят» интернет на дороге — в машинах родителей
Не везде в регионах скорость интернета достаточная, чтобы можно было обучаться дистанционно, как предписано в период самоизоляции.
Сегодня, в
10:50
Подорожало всё, кроме Ferrari: новые прайс-листы автосалонов
И это только начало, несмотря на то, что сейчас машины почти не продаются.
Сегодня, в
10:45
Новый минивэн Volkswagen: стали известны его характеристики
Пока модель будет продаваться только на рынке Китая.
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Перcона
Сегодня, в
13:00
Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер)
Результаты — неожиданные: эксперты «За рулем» обнаружили, что качество покрышек далеко не всегда отвечает заявленной цене.
Сегодня, в
12:42
Это что еще за кнопка? Тест для водителя на карантине
Чем современнее автомобиль, тем он сложнее. И в салоне все больше функций, а значит и кнопок, рычажков, датчиков... Производители считают, что они понятны интуитивно. Ну-ну.
Сегодня, в
12:00
Закончились права, ездить можно? Вроде да
Пандемия изменила всё, в том числе работу ГИБДД. Однако измененный режим работы — это не прекращение работы. «За рулем» узнал, как дела с заменой прав, получением медсправки и сдачей экзаменов.
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Автопутешествие
Сегодня, в
13:33
Автокод выяснил, готовы ли россияне купить подержанный автомобиль в кризис
Сервис проверки истории автомобилей Avtocod.ru опросил пользователей социальной сети «ВКонтакте» и выяснил, готовы ли они купить подержанный автомобиль в кризис. Участникам был предложен на выбор один из семи вариантов ответа.
Сегодня, в
6:00
5 главных вопросов к новому Skoda Karoq
Он стоит от 1,387 млн. И для компактного переднеприводного кроссовера В-класса это дороговато.
Вчера, в
13:25
Блог Петра Меньших: VW Tiguan или Toyota RAV4?
Оба автомобиля мне нравятся. RAV4 после обновления стал более драйверским, точно знаю. Но хватит ли ему запала побить шустрого «немца»?
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