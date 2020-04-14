Летние 17-дюймовые шины: тест 12 моделей (трейлер) Результаты — неожиданные: эксперты «За рулем» обнаружили, что качество покрышек далеко не всегда отвечает заявленной цене. Это что еще за кнопка? Тест для водителя на карантине Чем современнее автомобиль, тем он сложнее. И в салоне все больше функций, а значит и кнопок, рычажков, датчиков... Производители считают, что они понятны интуитивно. Ну-ну. Закончились права, ездить можно? Вроде да Пандемия изменила всё, в том числе работу ГИБДД. Однако измененный режим работы — это не прекращение работы. «За рулем» узнал, как дела с заменой прав, получением медсправки и сдачей экзаменов.