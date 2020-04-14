Это что еще за кнопка? Тест для водителя на карантине — журнал За рулем

Это что еще за кнопка? Тест для водителя на карантине

Чем современнее автомобиль, тем он сложнее. И в салоне все больше функций, а значит и кнопок, рычажков, датчиков... Производители считают, что они понятны интуитивно. Ну-ну.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...