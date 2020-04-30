Continental выпустил новые шины для междугородных автобусов

В линейке ContiCoachRegio представлены шины для установки на все оси транспортного средства.

По данным производителя, новые шины обеспечивают надежные и безопасные поездки при разных скоростных режимах движения, хорошую управляемость и высокую ходимость на холмистых и извилистых дорогах. Новый дизайн разработан с учетом потребностей занятых в междугородных перевозках владельцев автопарков, а также владельцев туристических, школьных автобусов и автобусов для перевозки персонала. Шина ContiCoachRegio HA3 предназначена для всех осей, а ContiCoachRegio HD 3, изготовленная с использованием технологии восстановления протектора шины наваркой, — для ведущей оси.

Маркировка «Три горных пика и снежинка» (3PMSF) означает, что шина ContiCoachRegio справляется с разными погодными условиями в любое время года. Ее прочный каркас обеспечивает грузоподъемность, соответствующую индексу 154/149. Согласно требованиям к маркировке ЕС, обе шины соответствуют классу С по экономии топлива и классу В по эффективности сцепления на мокрой дороге. Показатель шума при качении составляет 71 дБ у модели HA3 и 73 дБ у HD 3 (обе модели отмечены одной звуковой волной).

«При создании новой линейки шин для междугородних автобусов мы смогли достичь баланса между повышением безопасности и ходимости и низким сопротивлением качению. ContiCoachRegio — высокопроизводительные шины, которые экономят топливо, долго служат и гарантируют лучшую управляемость, а также комфорт без ущерба важнейшей характеристике — безопасности», — заявил Лутц Штебнер, ведущий менеджер по продуктам Continental для грузовых автомобилей и автобусов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сбалансированная резиновая смесь, представляющая собой комбинацию каучукового полимера и усиливающих наполнителей, и новый тип технического углерода служат залогом высокой ходимости при низком сопротивлении качению, а также хорошей управляемости на мокром покрытии и сцепления на сухой дороге. В протекторе шины ContiCoachRegio HA3 применяется технология ламелизации на всю глубину рисунка протектора для соответствующих характеристик на мокром покрытии и в зимнее время. Прямые канавки на внешних ребрах обеспечивают структурную устойчивость, а внутренние зигзагообразные канавки эффективно предотвращают застревание камней. Все эти решения обеспечивают повышение устойчивости при прохождении поворотов и низкий уровень шума.

Плечевая зона шины HD3 получила перемычки, увеличивающие прочность и сводящие к минимуму повреждения от контакта с бордюрами. Трехмерные ламели на всю глубину протектора повышают эффективность отведения воды и тем самым улучшают тягу и способствуют безопасности. Предусмотрена система контроля давления в шинах, которая, по данным производителя, снижает общие эксплуатационные затраты.

Новая система ContiPressureCheck постоянно измеряет давление и температуру в шинах, в том числе и во время движения. Кроме того, система значительно снижает риск отказа шины, обеспечивая прочность каркаса и, соответственно, его способность к восстановлению. Помогает предотвратить неисправности, которые могут привести к дорогостоящим простоям, штрафам за опоздание, а также подвергнуть опасности участников дорожного движения. Кроме того, эксплуатация ТС с необходимым давлением в шинах снижает выбросы CO 2 , а, следовательно, обеспечивает защиту окружающей среды.

Подробнее о новых шинах Continental можно почитать по этой ссылке.

Фото: Continental