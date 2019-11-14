Автопроизводители утверждают, что современные турбины надежно защищены от перегрева. На самом деле погонять турбомотор на холостом ходу после поездки нужно. Но есть исключения.

Материалы по теме 7 главных заблуждений о турбомоторах: развенчиваем все!

Владельцам автомобилей с турбированными двигателями всегда советовали не глушить мотор сразу после поездки и тем самым охлаждать турбину. В результате перегрева в ней могут появляться задиры, а смазка на раскаленных поверхностях склонна закоксовываться. Все это влияет на срок службы дорогостоящего агрегата.

Но сегодня автопроизводители утверждают, что охлаждать турбину после поездки больше не нужно — новые материалы, масла и технологии автономного охлаждения надежно защищают ее от перегрева. При этом принципиально в турбине ничего не изменилось.

Современные турбины, благодаря новейшим смазочным материалам и улучшенным сплавам, способны работать на протяжении всего срока службы двигателя. Но здесь необходимо оговориться, что немногие из современных моторов имеют ресурс более 300 000 км. Некоторые агрегаты, согласно описанию автопроизводителей, рассчитаны всего на двести с небольшим тысяч пробега. Соответственно, дальнейшее состояние турбины, да и двигателя в целом, уже не является проблемой автопроизводителя.

Из топ-25 самых популярных в России автомобилей турбомоторами оснащаются пять, а из этих пяти дополнительный электрический насос, охлаждающий турбокомпрессор, устанавливается лишь на Skoda Kodiaq, Skoda Octavia A7 и VW Tiguan. После остановки мотора компрессор прокачивает охлаждающую жидкость в течение пары минут, чтобы охладить турбину.

Вывод эксперта:

«Если ваш автомобиль не оборудован электрическим насосом, качающим охлаждающую жидкость после остановки, настоятельно рекомендуем выдерживать паузы в одну-две минуты, прежде чем глушить мотор, поработавший на пределе».

Подробности расследования и другие выводы — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).