Лесовозный тягач DAF XF: сделан для России

Одно из требований наших перевозчиков к кабинам лесовозных тягачей — наличие спальника. На лесовозе DAF XF FAT 6x4 установлена спальная кабина Space Cab. Относительно недорогая, но оптимальная по объему и отделке интерьера.

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Еще лет двадцать назад в Вологде, Костроме, Архангельске, в Карелии, а также в Сибири и на Дальнем Востоке на лесозаготовках работали полноприводные версии МАЗов и КрАЗов, «Уралы» и КАМАЗы, а то и колесные тракторы типа Т150. Сейчас деревья на делянках уже давно валят не бензопилой, а многофункциональными лесными комбайнами-харвестерами и вывозят бревна с делянок на склады преимущественно на грузовиках-иномарках.

Презентация лесовозного тягача DAF XF в модификации FAT 6x4 состоялась на выставке «Комтранс-2019». Позже, в декабре 2019 года, голландский лесовоз показали на специализированной выставке «Российский лес» в Вологде.

Обратите внимание - автомобиль, ориентированный на эксплуатацию в России, сделан вовсе не на основе строителя-труженика самосвального шасси DAF CF 6х4, как можно было бы предположить, фактически это магистральный DAF XF с колесной формулой 6х4. Тем самым четко проводится граница в условиях эксплуатации автомобиля: он не предназначен для заезда глубоко в лес, а ориентирован на доставку древесины со склада конечному потребителю. А это 400–500 км от того места, где срубили дубы, сосны или лиственницу.

Двигатель

Хотя DAF XF FAT 6x4 по большому счету магистральный грузовик, но все же это лесовоз, ориентированный на непростые условия работы. А с учетом полной массы автопоезда в 61 тонну здесь нужен мотор большого объема и мощностью под 500 л.с. - чтобы работал без надрыва. Наиболее подходящий мотор у DAF Trucks под решение таких задач - МХ13, объемом 12,9 литра. Хотя на клапанных крышках современных двигателей тяжелых грузовиков DAF написано название американской фирмы PACCAR, компания DAF Trucks выпускает их сама, на своем моторном заводе в Голландии, в городе Эйндховен.

Лесовоз DAF XF FAT 6x4 для российского рынка оснащен двигателем Евро-5 с применением мочевины, а основной признак SCR, как всегда, бак для AdBlue с синей крышкой. Чем хороша система нейтрализации с AdBlue: с ней мотор менее чувствителен к сернистой солярке. Одним из достоинств двигателей PACCAR MX13 является компрессионный моторный тормоз с гидравлическим управлением, встроенный в механизм привода коромысел клапанов. Он развивает тормозное усилие от 280 кВт при 1500 об/мин до 360 кВт при 2100 об/мин и, работая одновременно с трансмиссионным тормозом-замедлителем, дополняет его.

Как обычно, большое внимание компания DAF Trucks уделяет экономичности своих грузовиков. Моторы PACCAR MX13 — одни из самых современных в Европе, с отлаженным рабочим процессом, с оптимизированными настройками топливной системы. В дополнение у мотора есть специальная программа Eco, которая немного душит двигатель по оборотам и тем самым обеспечивает некоторую экономию топлива. Она включается автоматически, но, если есть необходимость, водитель может временно отключить экономичный режим.

Трансмиссия

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Для мощного мотора нужна хорошая и надежная коробка. Компания DAF Trucks одной из первых в Европе начала применять на своих тяжелых грузовиках коробки передач нового поколения ZF Traхon. Фактически это не одна коробка, а целая модульная трансмиссионная система. Однако для комплектации лесовоза DAF XF FAT 6x4 выбрали давно известную 16-ступенчатую коробку ZF Ecosplit 16S 2520 ОD с повышающей передачей, с диапазоном передаточных чисел от 13,80 до 0,84. Коробка рассчитана на крутящий момент двигателя 2500 Н.м, а фактически выдерживает больше. КП оборудована пневмоусилителем Servoshift механизма переключения передач. Его пневмоцилиндр встроен в верхнюю крышку, и для переключения требуется меньшее усилие на рычаге, чем у обычной механической коробки передач.

Конкретная особенность трансмиссии лесовоза DAF XF FAT 6x4 - то, что первый ведущий мост в задней тележке сделан проходным, хотя он гипоидный, а не с разнесенной главной передачей. Кроме того, редукторы с механической блокировкой межколесных дифференциалов! Такие мосты редко кто делает, но у DAF Trucks они есть.

Ходовая

Казалось бы, по конструктивным решениям рамы и подвески лесовозный тягач - тот же самосвал. Но есть существенное отличие: у лесовозов обычно длиннее колесная база - возить-то надо все длинное. Обычно база превышает 4,5 м, против 3,5–4,0 м у самосвала. А еще надо добавить задний свес более 2500 мм. На лесовозе DAF XF FAT 6x4 длина колесной базы составляет 5550 мм, плюс задний свес 3200 мм. Очень хорошие размеры! Обычно на седельных тягачах DAF СF и DAF XF применяют лонжероны одинакового сечения по всей длине высотой 260 мм, по 80 мм полки, с профилем толщиной 6,0 мм. Есть рамы с той же высотой лонжеронов, но с увеличенной до 7,0 мм толщиной. Вроде не особо «толстая» рама, небольшой массы, но, как говорят голландцы, она изготовлена из высококачественной стали. Однако на лесовозе высота лонжеронов еще больше - 310 мм, а толщина 8,5 мм, при этом рама двойная, по схеме «лонжерон в лонжероне». Вставка идет по всей длине, толщиной 7 миллиметров.

Технология сборки рамы у DAF СF и DAF XF - самая современная. Все кронштейны и траверсы крепятся на специализированных высокопрочных болтах. На лесовозе под поперечиной № 1 монтируется массивный противоподкатный брус, а на каждом лонжероне в этом месте - интегральный литой кронштейн, объединяющий передние кронштейны рессор, крепление кабины, на него же ставится и ГУР.

У лесовоза DAF XF FAT 6x4 применяется более прочная 9-тонная передняя ось, поэтому здесь рессоры трехлистовые. Балка переднего моста - «ушастая», то есть выгнутая вниз относительно оси вращения колес. Смещение по вертикали составляет 112 мм. Зная, что такое лесные просеки, по которым проложены зимники или грейдеры, становится понятно, что именно из-за этих участков маршрута и перегруза у лесовоза должна быть особая подвеска.

Кабина

Одно из требований наших перевозчиков к кабинам лесовозных тягачей — наличие спальника. Оно и понятно — в лесу всякое может случиться, и спальник с автономкой не помешают. На лесовозе DAF XF FAT 6x4 установлена спальная кабина Space Cab, это относительно недорогая, но оптимальная в России по объему и отделке интерьера.

Внешняя ширина кабины 2490 мм, ширина верхней полки - 600 мм, нижняя шире - 810 мм, длина тоже разная: верхняя — 205 см, нижняя - 210 см. В лестнице три ступеньки, четвертый шаг - уже пол кабины. До него от земли 1475 мм. Рулевая колонка с регулировками по углу наклона и высоте, с удобным пневмофиксатором - его клавиша находится на кожухе. Сама баранка небольшая и мягкая, причем может быть отделана кожей. На многофункциональный «умный» руль выведено управление аудиосистемой и круиз-контролем. На всех флагманских DAF XF105 или DAF XF кресла водителя и пассажира часто практически одинаково роскошные, на пневмоподвеске Super Air. Здесь стоит сиденье водителя в исполнении Luxury Air, а пассажирское кресло привинчено к полу - это уже более бюджетный вариант. Обивка кресел выполнена из трех разных тканей: Flash Copper для поверхности сидений, Thunder для окантовки и Rustico для отделки углов. Между тем можно заказать и кожаные кресла (опция), которые не только смотрятся богато, но и действительно долговечны. В базовой комплектации - двухрежимный подогрев сидений, в качестве опции - все, что захотите, вплоть до встроенной в кресла системы вентиляции.

Другие подробности и технические характеристики смотрите по этой ссылке.

Фото: Николай Мордовцев и DAF Trucks