Всего два знака, но 50% ошибутся в этом тесте! — журнал За рулем

Всего два знака, но 50% ошибутся в этом тесте!

Сколько тут перекрестков? И куда в итоге можно повернуть? А прямо можно?

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Знак «Уступи дорогу» уже не работает? — простая задачка на ПДД
На сложных перекрестках ответственные за организацию дорожного движения стараются не допустить неоднозначной трактовки знаков и разметки. Тем не менее, в жизни встречаются весьма необычные варианты. Вот вы подъезжаете к перекрестку и видите такой дорожный знак, как на рисунке.

Вопрос следующий: по каким из указанных траекторий можно продолжить движение?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

По каким траекториям можно ехать?

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