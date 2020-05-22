Всего два знака, но 50% ошибутся в этом тесте!
Сколько тут перекрестков? И куда в итоге можно повернуть? А прямо можно?
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На сложных перекрестках ответственные за организацию дорожного движения стараются не допустить неоднозначной трактовки знаков и разметки. Тем не менее, в жизни встречаются весьма необычные варианты. Вот вы подъезжаете к перекрестку и видите такой дорожный знак, как на рисунке.
Вопрос следующий: по каким из указанных траекторий можно продолжить движение?
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
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