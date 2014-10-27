Найди нарушителя (или нарушителей!): простой тест на ПДД
Взгляните на схему — перед вами типичная для большого города дорожная ситуация.
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Обратите внимание на дорожный знак. Вспомните, о чем говорит информационная табличка с изображением легкового автомобиля. Не нарушили ли правила стоянки водители грузовика и автобуса? А по трамвайным путям разве можно ехать? Да еще и на грузовике?
Вопросов много, но ответить нужно на один: кто же тут нарушает ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
Кто из водителей нарушает ПДД?
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