Найди нарушителя (или нарушителей!): простой тест на ПДД

Взгляните на схему — перед вами типичная для большого города дорожная ситуация.

Материалы по теме По знакам или по разметке — как ехать-то? Непростой тест по ПДД

Обратите внимание на дорожный знак. Вспомните, о чем говорит информационная табличка с изображением легкового автомобиля. Не нарушили ли правила стоянки водители грузовика и автобуса? А по трамвайным путям разве можно ехать? Да еще и на грузовике?

Вопросов много, но ответить нужно на один: кто же тут нарушает ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.