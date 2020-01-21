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Сегодня, в
12:34
Алиса, вызови такси! — теперь девушка в колонке это умеет
Умную колонку с голосовым помощником достаточно об этом попросить.
Сегодня, в
11:51
Отзывают кроссоверы Mazda CX-9: что-то не то с шинами
Всего под отзыв попали 22 автомобиля.
Сегодня, в
11:37
Обновленный Datsun on-DO: все изменения
Стоимость японского седана 2020 года выпуска на базе Лады Гранты теперь начинается от 506 тыс. рублей.
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Перcона
Сегодня, в
9:13
Умеете парковаться без штрафа? Вот вам простой тест
В случае неправильной парковки помимо штрафа за нарушение ПДД автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Приятного в этом мало. Но вы же знаете правила, вам это не грозит!
Сегодня, в
8:00
Все по-новому: регистрация, экзамены и парковки — планы властей на 2020-й
Новшеств ожидается немало. В том числе и хороших.
Вчера, в
18:41
Конкурс «Сними тачку!» — есть победители!
Редакция «За рулем» подвела итоги конкурса «Сними тачку!», который мы проводили на нашем YouTube-канале.
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Авто с пробегом
Автопутешествие
Сегодня, в
13:27
Эти машины чаще всего продаются на вторичке после ДТП
Сервис проверки истории автомобилей avtocod.ru выяснил, какие машины чаще всего продаются на вторичке после ДТП. Статистика основана на данных отчетов, сформированных сайтом с января по декабрь 2019 года.
Сегодня, в
6:00
Новая Hyundai Sonata для России: тест-драйв
Восьмое поколение седана — это новая платформа, светодиоды на капоте и старый мотор. А калининградская сборка помогла удержать цены в разумных пределах.
Вчера, в
15:14
Сколько автомобилей продала Toyota в России в 2019 году
В прошлом году объем продаж новых автомобилей Toyota в России снизился на 5% и составил 103 597 единиц. Японский производитель оказался на шестом месте с рыночной долей 5,9%, по данным АЕБ.
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