Умеете парковаться без штрафа? Вот вам простой тест

В случае неправильной парковки помимо штрафа за нарушение ПДД автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Приятного в этом мало. Но вы же знаете правила, вам это не грозит!

Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вы едете по городу за рулем красной легковушки. Вам нужно припарковаться на дороге с двухсторонним движением. Справа и слева к дороге примыкают тротуары. Ширина полосы для движения в каждом направлении составляет 3 м, а разделительная линия — прерывистая.

На схеме несколько возможных траекторий. Какие из них не идут вразрез с ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на второй странице.