Умеете парковаться без штрафа? Вот вам простой тест — журнал За рулем

Умеете парковаться без штрафа? Вот вам простой тест

В случае неправильной парковки помимо штрафа за нарушение ПДД автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Приятного в этом мало. Но вы же знаете правила, вам это не грозит!

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Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вы едете по городу за рулем красной легковушки. Вам нужно припарковаться на дороге с двухсторонним движением. Справа и слева к дороге примыкают тротуары. Ширина полосы для движения в каждом направлении составляет 3 м, а разделительная линия — прерывистая.

На схеме несколько возможных траекторий. Какие из них не идут вразрез с ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на второй странице.

Где можно припарковаться, чтобы не получить штраф?

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