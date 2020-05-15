Вход
и
регистрация
Весь сайт
Найти
Новости
Статьи
Тесты
Блоги
Документы
Шины
Магазин
Новости
Статьи
Тесты
Блоги
Документы
Марки и модели
Парк ЗР
Фото и видео
Подборки
Шины
Спецпроекты
Авторы
Опросы ЗР
ПДД онлайн
Форум
Все Новости
Дороги
Тюнинг
Страхование
Топливо
Ретро
Происшествия
Закон
Авторынок
Автоновинки
Технологии
Курьезы
Спорт
Сегодня, в
11:58
Создан водоплавающий Suzuki Jimny — есть видеодоказательство
Появился Сузуки Джимни, который может проехать действительно везде, даже по морю.
Сегодня, в
11:50
Lada Niva: серийный выпуск официально одобрен
Новое ОТТС проясняет сразу несколько вопросов, которые в последние месяцы активно обсуждались в СМИ и соцсетях.
Сегодня, в
11:16
BMW 5-й серии — первое фото обновленного седана
Премьера автомобиля состоится менее чем через две недели.
Все Статьи
Детали
Дороги
Статистика
Консультант
Презентация
Перcона
Сегодня, в
12:00
Завтра автомобили будут дороже и хуже. И тоже из-за вируса!
Создание чего-то принципиально нового откладывается на непонятный срок. Взамен, скорее всего, придут фейслифтинги и другие маркетинговые псевдообновления.
Сегодня, в
12:00
Обогнать трактор: можно или нет?
Рано или поздно любой водитель упирается в тихохода на загородной дороге. И тут же возникает дилемма: рискнуть и обогнать или плестись за трактором, пока тот сам не свернет. А может, лучше вспомнить ПДД?
Сегодня, в
8:00
Простейшая шумоизоляция для любой модели — совет читателя
Кусок фетра — и автомобиль как новенький, и в салоне тишина.
Все Тесты
Тест-драйв
Сравнительный тест
Авто с пробегом
Автопутешествие
Вчера, в
6:00
Mazda 3 с пробегом: 3 преимущества и 2 проблемы
«Матрешка» — не самый дешевый вариант на вторичном рынке, зато один из самых надежных и долговечных.
13
мая
Daewoo Matiz стал самой популярной малолитражкой в апреле
Автокод выяснил, какое малолитражное авто пользовалось наибольшим интересом у россиян в минувшем месяце. Для этого мы сопоставили проверки, совершенные пользователями сервиса в апреле.
13
мая
Автокод стал показывать историю обслуживания у дилера и СТО
Полный отчет avtocod.ru дополнился новым блоком данных — «История обслуживания у дилера и СТО». В нем отображаются все записи о сервисном обслуживании автомобиля.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов
cookie
, в целях функционирования сайта.