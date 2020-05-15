Обогнать трактор: можно или нет? — журнал За рулем

Обогнать трактор: можно или нет?

Рано или поздно любой водитель упирается в тихохода на загородной дороге. И тут же возникает дилемма: рискнуть и обогнать или плестись за трактором, пока тот сам не свернет. А может, лучше вспомнить ПДД?

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Обгон всегда связан с выездом на полосу встречного движения. Это достаточно опасный маневр. Поэтому на дорогах применяют и дорожную разметку, и знаки, извещающие о разрешении выполнить обгон или его запрете.

Представьте, что вы едете по дороге на синем автомобиле. Перед вам медленно движется трактор. Дорожная разметка и знаки — как на схеме. Можно ли в этой ситуации обгонять трактор?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Можно ли так обогнать?

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