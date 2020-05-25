Я отъезжал, а этот парковался. Он же должен уступить!
Иногда аварии случаются, что называется, на ровном месте. Вот типичный случай. Особенно при плотном городском движении.
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Водитель красного автомобиля включил указатель поворота и только начинает движение. Водитель белого, наоборот, решил припарковаться и также обозначил свой маневр указателем поворота.
И в этот момент произошла авария. Столкновение случилось в обозначенном месте.
Давайте посмотрим, кто здесь неправ.
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
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