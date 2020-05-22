Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Имеют ли сотрудники ГИБДД право останавливать транспорт для проверки документов — тем более ранним утром, когда на улице еще темно?

Илья Козлов, Муром

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на ТС и перевозимый груз — это одно из оснований для предъявления сотрудником Госавтоинспекции требования об остановке водителем ТС, предусмотренных Административным регламентом исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения (утвержден приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664). Темное время суток не является препятствием для осуществления сотрудниками своих функций. При этом остановка ТС осуществляется с учетом требований Правил дорожного движения и соблюдением мер безопасности. Во всех случаях патрульный автомобиль, имеющий специальную цветографическую схему, в стационарном положении должен размещаться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин