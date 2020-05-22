Ночная проверка документов — так можно?
Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Имеют ли сотрудники ГИБДД право останавливать транспорт для проверки документов — тем более ранним утром, когда на улице еще темно?
Илья Козлов, Муром
|
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материалы по теме
Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на ТС и перевозимый груз — это одно из оснований для предъявления сотрудником Госавтоинспекции требования об остановке водителем ТС, предусмотренных Административным регламентом исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения (утвержден приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664). Темное время суток не является препятствием для осуществления сотрудниками своих функций. При этом остановка ТС осуществляется с учетом требований Правил дорожного движения и соблюдением мер безопасности. Во всех случаях патрульный автомобиль, имеющий специальную цветографическую схему, в стационарном положении должен размещаться таким образом, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
- Как перевозить велосипеды — для многих автолюбителей это еще не всегда понятно! Обращайтесь к нашим менеджерам, и они подберут оптимальный способ перевозки — на крыше, фаркопе или задней двери. Расширяйте возможности автомобиля вместе с «За рулем»!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter