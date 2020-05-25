Потолочная (!) консоль для музыки и гаджетов — совет читателя
Не в каждом автомобиле конструкторы предусмотрели достаточно ниш под мелочи. Читатель «За рулем» решил проблему радикально.
Материалы по теме
На автомобиле УАЗ‑3151 негде разместить магнитолу.
На авторазборке увидел подходящую консоль от какой-то иномарки. Аккуратно отрезал всё лишнее и закрепил двумя болтами к крыше над внутрисалонным зеркалом.
Пользоваться магнитолой удобно.
Кроме того, в пепельнице храню мелочевку, а гнездо прикуривателя служит для зарядки гаджетов.
В. Снигирев, Глазов
...
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
Фото: В. Снигирев
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter