Не в каждом автомобиле конструкторы предусмотрели достаточно ниш под мелочи. Читатель «За рулем» решил проблему радикально.

Материалы по теме Деталь для Весты от ГАЗели — совет читателя

На автомобиле УАЗ‑3151 негде разместить магнитолу.

На авторазборке увидел подходящую консоль от какой-то иномарки. Аккуратно отрезал всё лишнее и закрепил двумя болтами к крыше над внутрисалонным зеркалом.

Пользоваться магнитолой удобно.

Кроме того, в пепельнице храню мелочевку, а гнездо прикуривателя служит для зарядки гаджетов.

В. Снигирев, Глазов

...

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

У ГАЗели можно позаимствовать и уплотнитель двери.

При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей рекомендуем изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

Фото: В. Снигирев