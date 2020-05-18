Самоизоляция заканчивается. Проверьте, жива ли АКБ

После длительной самоизоляции, в течение которой машина ждала вас у подъезда, она может и отказаться заводиться. Вот три способа, чтобы этого не произошло.

Способ 1. Периодически запускать двигатель автомобиля

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Запустили двигатель. Теперь хотя бы полчаса дайте ему поработать, потому что сам пуск отнимает у батареи значительное количество энергии, и генератору надо потрудиться, чтобы восполнить ее. При этом советую на некоторое время слегка нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель поработал на частоте примерно 1500 об/мин. При таком режиме работы мотор издает не слишком много шума и расход топлива приемлемый. При этом отдача генератора на таких оборотах достаточно велика. Учитывая, что в теплую погоду пуск двигателя легкий, так можно делать раз в десять дней.

Если же аккумулятор уже разряжен настолько, что и стартер не крутит, надо «прикурить» от автомобиля-донора. А еще можно использовать бустер.

Способ 2. Зарядить аккумулятор в домашних условиях

Для этого понадобится зарядное устройство. В этом случае снимаете аккумулятор с автомобиля, несете домой и там заряжаете под завязку. Здесь важно учесть технологический уровень вашей машины. Простым автомобилям вроде Renault Logan или Hyundai Solaris отключение питания не повредит.

У некоторых моделей магнитола может потребовать ввести сервисный код после такой процедуры. А автомобили премиум-класса могут после отключения батареи потребовать инициализации на сервисе. Но выход есть! Перед отключением батареи подсоедините к аккумуляторным проводам автомобиля блок аккумуляторов типа 18650. Тогда ни настройки магнитолы не собьются, ни более сложные системы не пострадают.

Три аккумулятора типа 18650 обеспечивают напряжение около 12В, то есть напряжение бортовой сети автомобиля.

Если у вас нет зарядного устройства, то можно воспользоваться блоком питания ноутбука. Он дает 19 В, а потому лишнее напряжение надо погасить, соединив последовательно с аккумулятором лампу от фары. При токе около трех ампер такой импровизированный зарядник за сутки «наполнит» любую батарею легкового автомобиля. Лампа, по мере заряда, будет гореть все тусклее. Но этот способ без соответствующих навыков лучше не применять.

Способ 3. Отсоединить клемму аккумулятора на время стоянки

Это известный дедовский метод. Раньше так делали многие автолюбители: если оставляли машину во дворе от выходных до выходных, то снимали клемму с аккумулятора. Иногда для удобства в цепь врезали специальный выключатель массы. А, к примеру, на УАЗах он был в штатной комплектации. Нынче из-за электронной системы управления двигателем от него отказались.

Для этого способа подойдет конструктивно простой автомобиль, бортовые системы которого никак не отреагируют на отключение электропитания. Так мы поступили, к примеру, с редакционным Ларгусом. Сняли клемму, а дверь заперли ключом. При этом никаких утечек, никакого риска замыканий. И батарея будет разряжаться очень медленно, только за счет саморазряда. Для нестарой батареи счет может идти на месяцы.

Имейте в виду, что после полного отключения питания двигатель некоторое время может работать нестабильно (обороты будут плавать). Электронному блоку управления двигателем нужно время на адаптацию. Иногда ускорить процесс помогает несколько пусков подряд.

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Если пандемия застала вас внезапно и вы не успели подготовиться, не расстраивайтесь. Даже с изрядно севшим аккумулятором можно пустить двигатель методом «прикуривания», с помощью бустера или, что называется, с толкача (если машина оснащена механической коробкой передач).