Kia Seltos: 6 честных отзывов первых владельцев

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Автоэксперты находят в Селтосе мало недостатков. К ним относят дешевый пластик салона, однозонный климат-контроль, слабую шумоизоляцию колесных арок и задней части кузова, «половинчатый» подогрев заднего ряда (греются подушки, но не спинки), не всегда адекватную работу вариатора, склонность к чрезмерным кренам в крутых виражах да пачкающиеся пороги.
Но у реальных покупателей иногда другие наблюдения! Мы собрали самые дельные отзывы о новинке, в основном с форумов российских клубов модели. Да, такие уже есть, и их немало.
В дальней дороге
Dimon (seltos.club): «Проехали 776,5 км за 7 часов 25 минут с одной остановкой минут на 15–20, средний расход составил 7,9. Что вызвало тревогу:
- Поведение вариатора: в нескольких ситуациях начинали плавать обороты и он не понимал, что делать, нормально не мог разгоняться. Это проявлялось при долгой дороге по прямой с одной скоростью, после чего нужно было, плавно прибавляя обороты, подниматься в подъем. Лечилось путем сбрасывания скорости в два раза, после чего нажатием в пол-педали, ехала в гору с плавающими оборотами, но более-менее, а при спуске все нормализовалось. Так было трижды.
- Местами был дождик, дорога влажная и по приезде в конечную точку обнаружили, что на камере внутри образовался конденсат (небольшое пятнышко посередине). Особо обзору не мешает, но неприятно.
- Шумоизоляция, особенно сзади. На этом останавливаться не буду. Хотелось бы лучше».
Что глючит?
Спонсор (kia-seltos.ru): «Машина хорошо держит дорогу, на прямой, если отпускаешь руль, из полосы не уходит, разгоняется нормально в экорежиме, большие обороты пока не даю, всего 30 км на одометре, для города разгона хватает. Подвеска неплоха, но совсем мягкой ее назвать нельзя, сказал бы что средней жесткости. В салоне достаточно тихо, но при езде слышен шуршащий звук, пропадет он потом или нет, не знаю, но разговаривать в салоне можно без напряга.
Единственный минус, который пока заметил, родной автозапуск. В день покупки около дома пробовал завести, с балкона не получилось, (2 этаж) до машины метров 30–40, спустился вниз, метров с 15 завелась. Вчера приехал друг, хотел ему показать систему, отказалась заводится с двух метров. Либо я что-то делаю не так, либо штатный автозапуск — г... Надо еще раз почитать мануалы...».
Женский взгляд
Icecat1990 (kia-seltos.ru): «Экстерьер: мне прям сразу понравился! Более запоминающийся, чем у той же Креты, которая тоже была когда-то в планах на покупку.
Интерьер: лаконичный и без какого-то выпендрежа... Мультируль — классно. Дисплей магнитолы там, где и должен быть, кнопочки приятные на нажатие... Пластик: не знаю что к нему так все цепляются, как будто машина создана для того, чтоб ее постоянно трогать.... Руль приятный на ощупь, очень легок в управлении, кто-то скажет, что он пустой, но мне нравится. На Королле был тоже электроусилитель, но тут еще легче, можно прям наманикюренным пальчиком крутить:) Текстиль сидушек тоже в норме.:) Очень понравилось, что спинка сиденья водителя с обратной стороны пластиковая. Мне, как маме ребенка, который всю дорогу пинает это несчастное кресло, нравится его практичность, протер тряпочкой и чисто (но накидку на кресло все-таки купила)! В салоне простор. Чтоб вы понимали, я девушка высокая (176 см ростом), и в большинстве авто я максимально отодвигаюсь назад, когда сижу за рулем — мне тесно. А тут даже придвинулась вперед: мне было далеко, сзади места — вагон, пассажирам очень комфортно ехать!»
Что бы еще доработать
Максumka Ra (kia-seltos.ru): «Сегодня стал обладателем аппарата. Комплектация Престиж, на полном приводе. Цена прайсовая. Пока только положительные эмоции. Первые ощущения:
- На летней резине жестковат, но мне нравится.
- Посадка удобная, супруге нравится.
- Спинка водительского сиденья сзади в пластике, за мной сидит ребенок, если замажет весенней грязью — протер и готово.
- Свет светодиодных фар: отличная видимость, даже в ночь. Большой минус или косяк — на кочках головной свет трясет, как будто нет жесткой фиксации отражателя.
- Расход по городу примерно 10–11 литров с прогревами — проехал всего 100 км. На трассу пока не выезжал.
- Буду ставить «мохнатые» подкрылки, камешки бьют громко.
За свои деньги, считаю, отличный аппарат».
После праворульного «японца»
George Sherbann (kia-seltos.ru): «Сгонял на дачу (style 4wd 2.0). Ох, ну кайфовая машина. Я 12 лет проездил на прошлой своей машине (дешевый родной японский надежный праворульный автомобиль); она меня всем устраивала, но ей уже много лет, решил: пора менять. Езжу редко, мне на работу быстрее на метро. Но за город — только на авто. Дорога до дачи мне показалась раза в два-три короче, чем обычно, хотя ехал я не быстро, типа обкатка, все время с разной скоростью.
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Каждый сравнивает с чем-то своим, но лично я доволен как слон. Может, все современные машины такие, я не знаю. Но для меня Seltos крут. Сижу высоко, обгоняю легко, всё видно, в салоне все под рукой.
P.S. Хотя для справедливости замечу: у старого японца было электроскладывание зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, электростеклоподъемники. И это не считалось какой-то особо крутой комплектацией, это база».
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Как видно, отзывы владельцев о Kia Seltos пока в основном позитивные. Владельцам нравятся дизайн, просторность салона, оснащенность автомобиля, работа подвески и тормозов, экономичность двигателей. Однако есть и минусы, часть из которых (например, слабую шумоизоляцию или явно бюджетную отделку) отмечали и наши эксперты. Хотя к системе автозапуска у нас замечаний не было, равно как и дрожащего света, и конденсата в камере заднего вида. Возможно, дело касается конкретных экземпляров.