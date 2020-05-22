Kia Seltos: 6 честных отзывов первых владельцев

Новый корейский кроссовер начали продавать в России второго марта, и всего за месяц 1242 автомобиля были переданы владельцам. «За рулем» выяснил, что они думают о приобретении.

Автоэксперты находят в Селтосе мало недостатков. К ним относят дешевый пластик салона, однозонный климат-контроль, слабую шумоизоляцию колесных арок и задней части кузова, «половинчатый» подогрев заднего ряда (греются подушки, но не спинки), не всегда адекватную работу вариатора, склонность к чрезмерным кренам в крутых виражах да пачкающиеся пороги.

Но у реальных покупателей иногда другие наблюдения! Мы собрали самые дельные отзывы о новинке, в основном с форумов российских клубов модели. Да, такие уже есть, и их немало.

В дальней дороге

Dimon (seltos.club): «Проехали 776,5 км за 7 часов 25 минут с одной остановкой минут на 15–20, средний расход составил 7,9. Что вызвало тревогу:

Поведение вариатора: в нескольких ситуациях начинали плавать обороты и он не понимал, что делать, нормально не мог разгоняться. Это проявлялось при долгой дороге по прямой с одной скоростью, после чего нужно было, плавно прибавляя обороты, подниматься в подъем. Лечилось путем сбрасывания скорости в два раза, после чего нажатием в пол-педали, ехала в гору с плавающими оборотами, но более-менее, а при спуске все нормализовалось. Так было трижды. Местами был дождик, дорога влажная и по приезде в конечную точку обнаружили, что на камере внутри образовался конденсат (небольшое пятнышко посередине). Особо обзору не мешает, но неприятно. Шумоизоляция, особенно сзади. На этом останавливаться не буду. Хотелось бы лучше».

Что глючит?

Спонсор (kia-seltos.ru): «Машина хорошо держит дорогу, на прямой, если отпускаешь руль, из полосы не уходит, разгоняется нормально в экорежиме, большие обороты пока не даю, всего 30 км на одометре, для города разгона хватает. Подвеска неплоха, но совсем мягкой ее назвать нельзя, сказал бы что средней жесткости. В салоне достаточно тихо, но при езде слышен шуршащий звук, пропадет он потом или нет, не знаю, но разговаривать в салоне можно без напряга.

Единственный минус, который пока заметил, родной автозапуск. В день покупки около дома пробовал завести, с балкона не получилось, (2 этаж) до машины метров 30–40, спустился вниз, метров с 15 завелась. Вчера приехал друг, хотел ему показать систему, отказалась заводится с двух метров. Либо я что-то делаю не так, либо штатный автозапуск — г... Надо еще раз почитать мануалы...».

Женский взгляд

Icecat1990 (kia-seltos.ru): «Экстерьер: мне прям сразу понравился! Более запоминающийся, чем у той же Креты, которая тоже была когда-то в планах на покупку.

Интерьер: лаконичный и без какого-то выпендрежа... Мультируль — классно. Дисплей магнитолы там, где и должен быть, кнопочки приятные на нажатие... Пластик: не знаю что к нему так все цепляются, как будто машина создана для того, чтоб ее постоянно трогать.... Руль приятный на ощупь, очень легок в управлении, кто-то скажет, что он пустой, но мне нравится. На Королле был тоже электроусилитель, но тут еще легче, можно прям наманикюренным пальчиком крутить:) Текстиль сидушек тоже в норме.:) Очень понравилось, что спинка сиденья водителя с обратной стороны пластиковая. Мне, как маме ребенка, который всю дорогу пинает это несчастное кресло, нравится его практичность, протер тряпочкой и чисто (но накидку на кресло все-таки купила)! В салоне простор. Чтоб вы понимали, я девушка высокая (176 см ростом), и в большинстве авто я максимально отодвигаюсь назад, когда сижу за рулем — мне тесно. А тут даже придвинулась вперед: мне было далеко, сзади места — вагон, пассажирам очень комфортно ехать!»

Что бы еще доработать

Максumka Ra (kia-seltos.ru): «Сегодня стал обладателем аппарата. Комплектация Престиж, на полном приводе. Цена прайсовая. Пока только положительные эмоции. Первые ощущения:

На летней резине жестковат, но мне нравится. Посадка удобная, супруге нравится. Спинка водительского сиденья сзади в пластике, за мной сидит ребенок, если замажет весенней грязью — протер и готово. Свет светодиодных фар: отличная видимость, даже в ночь. Большой минус или косяк — на кочках головной свет трясет, как будто нет жесткой фиксации отражателя. Расход по городу примерно 10–11 литров с прогревами — проехал всего 100 км. На трассу пока не выезжал. Буду ставить «мохнатые» подкрылки, камешки бьют громко.

За свои деньги, считаю, отличный аппарат».

После праворульного «японца»

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Каждый сравнивает с чем-то своим, но лично я доволен как слон. Может, все современные машины такие, я не знаю. Но для меня Seltos крут. Сижу высоко, обгоняю легко, всё видно, в салоне все под рукой.

P.S. Хотя для справедливости замечу: у старого японца было электроскладывание зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, электростеклоподъемники. И это не считалось какой-то особо крутой комплектацией, это база».

***

Как видно, отзывы владельцев о Kia Seltos пока в основном позитивные. Владельцам нравятся дизайн, просторность салона, оснащенность автомобиля, работа подвески и тормозов, экономичность двигателей. Однако есть и минусы, часть из которых (например, слабую шумоизоляцию или явно бюджетную отделку) отмечали и наши эксперты. Хотя к системе автозапуска у нас замечаний не было, равно как и дрожащего света, и конденсата в камере заднего вида. Возможно, дело касается конкретных экземпляров.