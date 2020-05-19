ГАЗ-3102: 7 мифов про «народный Мерседес»

Эта машина всегда выпускалась ограниченным тиражом. Но выпускалась около тридцати лет.

ГАЗ-3102 — моя любимая отечественная машина. Со всеми ее плюсами и минусами. Ездил, чинил, тюнинговал, переделывал, радовался, злился — всё было. И так делали тысячи владельцев. А десятки тысяч завидовали, что они такую машину не могли купить. Нет ничего странного в том, что про модель рассказывали... назовем это «разное».

Миф 1. ГАЗ-3102 срисовали с Мерседеса

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Это и правда, и неправда.

Правда состоит в том, что такое указание было. Модель 3102 изначально должна была сменить на конвейере «24-ку», сделав при этом, по указанию свыше, шаг в направлении мерседеса S-класса W116 начала семидесятых. Был когда-то такой красавец — на него и сегодня приятно посмотреть.

Но что реально могли сделать газовцы? Двигатель на первых порах стоял необычный — форкамерный, а тормоза стали дисковыми, но в остальном ограничились, по большей части, внешними эффектами. Кузов получил клиновидное оперение, «мягкую» переднюю панель, очень симпатичные сиденья и бензобак за спинкой заднего сиденья. Пассивная безопасность — примерно как у W116. Причем на самых-самых ранних моделях бак был еще под брюхом, но, глядя на заведомо «правильный мерс», это быстренько поправили.

А неправда состоит в том, что итоговое сходство с мерседесом выразилось разве что в стремлении сделать машину лучше, чем она была. Изначально конструкторы были зажаты рамками той же «двадцатьчетверки», а потому ни до какого «передирания» дело просто не дошло. Да и не могло дойти.

Похожа на Мерседес? Да нет, не похожа. Но если сравнивать по статусу в былые времена — вполне! Mercedes-Benz W116

Миф 2. Такую Волгу не продавали частным лицам

Это тоже и правда, и неправда. Точнее, поначалу было правдой, но потом всё изменилось.

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Дело в том, что новая Волга получилась, скажем так, слишком привлекательной — хотя и не напоминала Мерседес. Машина настолько понравилась чиновникам, что сама мысль о том, что такие же автомобили будут хотя бы изредка продаваться простым профессорам и народным артистам, показалась им политически ошибочной. Купить «Волгу» ГАЗ-24 и без того было почти невозможно, но «ноль-вторую» решили поставить особняком, резко ограничив ее тираж. А простым смертным, добившимся-таки разрешения приобрести дорогую игрушку в личное пользование, стали предлагать нечто среднее — ГАЗ 24–10. Приборная панель — жесткая, тормоза — барабанные, морда — пластиковая...

Но после развала СССР всё поменялось. Очумевшие от переизбытка средств чиновники радостно накупили настоящих мерседесов, а потому Волге пришлось шагнуть в народ. Тут-то и выяснилось, что 3102 получилась настолько удачной, что сможет продержаться на плаву очень долго. Более того, для нее придумали замечательный термин: «Представительская»! Начиная с этой модели, «Волги» существовали в двух обличьях: престижная 3102 и остальные. И если за последующие четверть века вместо ГАЗ-24 появилась 24–10, а затем — 31029, 3110, 31105, то все это были как бы «простые волги». А вот 3102 все это смутное время просуществовала вне календаря и пространства — как комод красного дерева или кузнецовский фарфор. При этом она потихоньку получала измененную переднюю подвеску, мощный впрысковый мотор, пятиступенчатую коробку, гидроусилитель руля, современный салон и т.п.

Фильм «Следствие вели знатоки. Дело 22. Мафия», 1989 год. Герой Пороховщикова — глава преступной группировки. Он всесилен — в его распоряжении есть даже автомобиль ГАЗ-3102, который, как известно, никому не продается.

Миф 3. Самую «редкую» Волгу выпускали дольше, чем любую другую

Это правда. Первые «ноль-вторые» появились в конце 1981 года, а последние были выпущены в 2008.

Миф 4. Бензобак переехал от спинки заднего сиденья под днище, потому что модель 3102 провалила тест по безопасности.

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Это неправда. История с бензобаком довольно длинная, но безопасность тут ни при чем. На самых-самых первых «ноль-вторых» бак висел под брюхом, как у ГАЗ-24, но потом посмотрели на W116 и сделали «правильно». На фото старых 3102 видно, что лючок бензобака размещен в верхней части левого заднего крыла. Такие машины изредка встречаются и сегодня, сразу выдавая этой деталью возраст. При этом колесо было под полом, а багажник представлял собой почти что образцовый параллелепипед.

Но тут в дело вмешалась табель о рангах. Как уже отмечалось, машина так понравилась Большим Начальникам, что в личное пользование ее решили не продавать. А тем, кто ездит на заднем сиденье, расположение бака и форма багажника глубоко безразличны. При этом массовой оснастки под нормальный 70-литровый бак на заводе не было. Поэтому смотреть на «мерседес» вскоре перестали, а на 3102 поставили древний бак от 24-ки, унифицировав заднюю часть кузова с «плебейским» вариантом типа ГАЗ-31029, поступавшим в розничную продажу.

Позднее 55-литровые баки потихоньку стали заменяться на 70-литровые — внешне они различались числом продольных штамповок. Но место их расположения при этом не изменилось.

Миф 5. На ГАЗ-3102 специального назначения устанавливали двигатели с форкамерно-факельным зажиганием.

Это неправда. О специальном назначении речь не шла: поначалу на все 3102 устанавливали новый движок — ЗМЗ-4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием и ступенчатой системой впуска воздуха. Экономичный, необычный, инновационный мотор должен был снизить прожорливость Волги на пару литров. К сожалению, эйфория длилась недолго, и новичка потихоньку «уволили»: его тепловой режим получился очень напряженным, а карбюратор то и дело требовал настройки. Для «волжанок» это было в диковинку, потому что изначально машины славились равнодушием к своевременности и качеству обслуживания, исправно наматывая сотни тысяч километров. В итоге такой движок просуществовал примерно до 1992 года — в производстве он соседствовал с «обычным» ЗМЗ-402.10, после чего от него отказались. Позднее под капотом «ноль-вторых» поселились впрысковые ЗМЗ-406. А в конце конвейерной жизни появились и «ноль-вторые» с двигателем Chrysler.

Фильм «ТАСС уполномочен заявить», 1984 год по произведению Юлиана Семенова. Проезд сотрудника КГБ от Спасской башни до площади Дзержинского, конечно же, на ГАЗ-3102.

Миф 6. Тормоза никуда не годились

Это и правда, и неправда. Тормоза, по директиве министерского начальства, позаимствовали с «Москвича» в угоду унификации. Конструкторы упирались, как могли: мол, машина-то куда тяжелее. Но указание «еще раз все просчитать» выполнили. Оказалось: выдержат, но на пределе. Автомобиль успешно прошел все положенные испытания, но позже начались аварии. Да не простые, а с лицами из высших эшелонов власти. После нескольких ДТП с внезапно отказавшими от перегрева тормозами пришлось даже выпустить засекреченную инструкцию, как и насколько часто менять тормозную жидкость. Оказалось, что со временем она впитывала влагу, а потому кипение наступало раньше положенного. Директива приказывала перед заливкой проверять ее «на вшивость», то бишь на реальную температуру кипения. Мол, соответствует ли ГОСТу? А в книге Н. А. Пугина «50 лет с Горьковским автомобильным: Воспоминания. Размышления» по этому поводу было сказано, что механики, дескать, самовольно заливали жидкость БСК, кипящую при температуре чуть выше 90 градусов. Проблемы исчезли с появлением новых тормозных жидкостей DOT-3, DOT-4.

Миф 7. Кузов «ноль-вторых» опаивался снаружи.

Это частичная правда. Владел автомобилем ГАЗ-3102 образца 2000 года, в ПТС которого была запись: «С опайкой швов кузова». Но целиком весь кузов, конечно же, никто припоем не покрывал.

Всех, кто хочет поделиться своим мнением о ГАЗ-3102, приглашаем высказаться чуть ниже.

Фото: из архива автора и Анастасия Аверина