Сегодня, в 16:00 13 вазовских «десяток», о которых никто не знает Вазовская «десятка», она же — ВАЗ-2110 — первый массовый автомобиль, с которым завод вошел в ХХI век. Однако помимо массовых, всем известных модификаций семейство со временем обросло редкими, а иногда так и оставшимися опытными образцами версиями. Новейшая история
Материалы по теме
Мне и сейчас кажется, что семейству ВАЗ-2110 немного лет, но прошло-то уже почти четверть века. А с момента показа первых прототипов — еще больше. Они появились, едва покупатели стали привыкать к первым Самарам. На рынок даже не вышел седан ВАЗ-21099, а на заводе работали над следующей моделью.
Первые шесть прототипов будущего ВАЗ-2110 появились в 1986 году. Правда, на «десятку», которая пошла в серию в конце века, они мало походили. Дизайн был более спокойным, но поэтому и менее интересным, чем у серийного автомобиля.
Прототип ВАЗ-2110
Прототип ВАЗ-2110
А через десять лет, когда «десятка» тоже еще не стала серийной, в 1996-м сенсацией Московского автосалона стал шоу-стоппер ВАЗ-21106 с полуофициальным названием «Желтая акула».
ВАЗ-21106 Желтая акула
ВАЗ-21106 Желтая акула
«Желтую акулу» в модном обвесе еще и оснастили 2-литровым двигателем Opel с по тем временам огромной мощностью 150 л.с. Максимальная скорость превышала 200 км/ч. Позднее такие машины выпускали мелкосерийно.
ВАЗ-21108 Премьер
ВАЗ-21108 Премьер
ВАЗ-21108 Премьер с колесной базой, увеличенной на 175 мм, в небольших количествах выпускала дочерняя фирма ВАЗа «Суперавто». На таких машинах с 91-сильным двигателем некогда возили, в частности, вазовское начальство.
ВАЗ-21109 Консул
ВАЗ-21109 Консул
Но дальнейший процесс удлинения «десятки» застопорился на двух опытных образцах ВАЗ-21109 Консул, базу которых увеличили аж до 3142 мм (базовый седан — 2492 мм). На столь длинную, пусть и с роскошно отделанным салоном машину охотников все-таки не нашлось.
Фейслифтинг и лифтинг ВАЗ-2110Т
ВАЗ-2110Т
Уже в конце 1990-х в Опытном производстве ВАЗа в мизерных количествах стали делать тюнинговые машины десятого семейства, по сути проведя фейслифтинг массовой модели. В частности, мелкосерийно собирали ВАЗ-2110Т, он же — ВАЗ-21103-010/03.
ВАЗ-2110 Евро
ВАЗ-2110 Евро
Еще один пример раннего заводского тюнинга — ВАЗ-2110М производства фирмы «Компакт-S». Позднее в заводских проспектах такой вариант называли ВАЗ-2110 Евро.
ВАЗ-2112 Евро
ВАЗ-2112 Евро
Конечно, благодатным объектом для тюнинга, едва появившись, стал и хэтчбек ВАЗ-2112. Один из вариантов разработала и продвигала тольяттинская фирма «Апал». Аналогичные комплекты обвеса предлагали и для седанов ВАЗ-2110, а чуть более простой набор внешних деталей — и для универсала ВАЗ-2111.
Продолжение на следующей странице... 13 вазовских «десяток», о которых никто не знает Вазовская «десятка», она же — ВАЗ-2110 — первый массовый автомобиль, с которым завод вошел в ХХI век. Однако помимо массовых, всем известных модификаций семейство со временем обросло редкими, а иногда так и оставшимися опытными образцами версиями. 13 вазовских «десяток», о которых никто не знает
Страницы
← предыдущая следующая → 1 2
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter