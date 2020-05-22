13 вазовских «десяток», о которых никто не знает

Вазовская «десятка», она же — ВАЗ-2110 — первый массовый автомобиль, с которым завод вошел в ХХI век. Однако помимо массовых, всем известных модификаций семейство со временем обросло редкими, а иногда так и оставшимися опытными образцами версиями.

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Мне и сейчас кажется, что семейству ВАЗ-2110 немного лет, но прошло-то уже почти четверть века. А с момента показа первых прототипов — еще больше. Они появились, едва покупатели стали привыкать к первым Самарам. На рынок даже не вышел седан ВАЗ-21099, а на заводе работали над следующей моделью.

Первые шесть прототипов будущего ВАЗ-2110 появились в 1986 году. Правда, на «десятку», которая пошла в серию в конце века, они мало походили. Дизайн был более спокойным, но поэтому и менее интересным, чем у серийного автомобиля.

Прототип ВАЗ-2110

А через десять лет, когда «десятка» тоже еще не стала серийной, в 1996-м сенсацией Московского автосалона стал шоу-стоппер ВАЗ-21106 с полуофициальным названием «Желтая акула».

ВАЗ-21106 Желтая акула

«Желтую акулу» в модном обвесе еще и оснастили 2-литровым двигателем Opel с по тем временам огромной мощностью 150 л.с. Максимальная скорость превышала 200 км/ч. Позднее такие машины выпускали мелкосерийно.

ВАЗ-21108 Премьер

ВАЗ-21108 Премьер с колесной базой, увеличенной на 175 мм, в небольших количествах выпускала дочерняя фирма ВАЗа «Суперавто». На таких машинах с 91-сильным двигателем некогда возили, в частности, вазовское начальство.

ВАЗ-21109 Консул

Но дальнейший процесс удлинения «десятки» застопорился на двух опытных образцах ВАЗ-21109 Консул, базу которых увеличили аж до 3142 мм (базовый седан — 2492 мм). На столь длинную, пусть и с роскошно отделанным салоном машину охотников все-таки не нашлось.

Фейслифтинг и лифтинг

ВАЗ-2110Т

Уже в конце 1990-х в Опытном производстве ВАЗа в мизерных количествах стали делать тюнинговые машины десятого семейства, по сути проведя фейслифтинг массовой модели. В частности, мелкосерийно собирали ВАЗ-2110Т, он же — ВАЗ-21103-010/03.

ВАЗ-2110 Евро

Еще один пример раннего заводского тюнинга — ВАЗ-2110М производства фирмы «Компакт-S». Позднее в заводских проспектах такой вариант называли ВАЗ-2110 Евро.

ВАЗ-2112 Евро

Конечно, благодатным объектом для тюнинга, едва появившись, стал и хэтчбек ВАЗ-2112. Один из вариантов разработала и продвигала тольяттинская фирма «Апал». Аналогичные комплекты обвеса предлагали и для седанов ВАЗ-2110, а чуть более простой набор внешних деталей — и для универсала ВАЗ-2111.

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