Власти говорят, что ближайший — это не обязательно геометрически ближайший. Будет ли так же думать патруль при встрече с вами, власти не уточняют.

В указах региональных властей о самоизоляции упоминаются «ближайшие» магазин или аптека, до которых разрешено дойти. Сделано это, чтобы минимизировать передвижения людей по улице. Но у многих еще сильна привычка совершать покупки не в одном магазине, а в разных, специализированных. Ограничительные меры должны эту привычку скорректировать на время. Ведь все жизненно необходимое в большинстве случаев можно приобрести в одном крупном супермаркете. Цель очевидна: меньше передвижений — меньше контактов — меньше инфицированных. Но при одном условии — крупный супермаркет у вас рядом. А если рядом только так называемые «магазины шаговой доступности»?

Вопрос терминологии

У всех сразу возник вопрос: как быть, если ближайший супермаркет не устраивает ассортиментом или ценами? Второе для многих критично, да и первое тоже — от рациона зависит здоровье человека. А с аптекой вопрос еще острее: не в каждой найдешь необходимые лекарства по нужной цене. А аналоги могут не подойти.

Указы от региона к региону отличаются в деталях, но все их роднит неполнота. И понять, что жителям можно, а что нельзя, не всегда просто. Например, в Москве только спустя почти месяц после начала режима самоизоляции разъяснили, что такое «ближайший».

«Четких границ тут нет, это аптека или магазин, которые находятся рядом с вашим домом», — отметили в мэрии Москвы.

Если вы попали на особо въедливый патруль, то кто и как будет определять, какой магазин является «ближайшим», в мэрии не уточняли. Добавим, что «ближайший» распространяется только на тех, кто передвигается пешком. На личной машине или такси можно поехать и в другой район. Например, в гипермаркет, где выбор заведомо больше.

Проверка пропусков

Правда, если до середины апреля сделать это можно было свободно, то теперь во многих регионах нужно получать цифровой пропуск. Первой их ввела Москва (с 15 апреля), за ней последовали другие. Формально нужен документ на разовый выезд по личным целям. Получить его можно не чаще двух раз в неделю (правила едины для всех регионов). Для пополнения запасов продовольствия многим этого достаточно. Для визита к врачу пропуск можно выписывать ежедневно. Власти заявляют, что факты записи к врачу проверяют, и у тех, кто на самом деле и не планировали посещать поликлинику, могут разрешение аннулировать. Каким образом власти проверяют факт записи и что здесь с нарушением врачебной тайны, опять-таки не уточнялось.

Имеющие рабочие пропуска находятся в привилегированном положении. Согласно комментарию столичных (по другим регионам ситуация может отличаться) властей, при ежедневных поездках на работу и обратно не возбраняется заехать в магазин по пути, причем это может быть любая торговая точка: маршрут следования в документе не прописывается.

Штрафы за нарушение самоизоляции

Пешком — только в продуктовый или аптеку поблизости. Однако это не обязательно магазин на минимальном расстоянии от подъезда. Можно зайти и в соседний, главное — не увлекаться. На автомобиле можно съездить, куда удобно и хочется, не забыв оформить соответствующий пропуск. В том числе и для поездки на такси. Его могут проверить и сотрудники ДПС, и ППС.

За нарушение режима самоизоляции штрафуют на 1000–5000 рублей в зависимости от региона. Основанием служит статья 20.6.1 федерального КоАП (штраф от 1000 рублей) или региональные нормы (например, статья 3.18.1 столичного КоАП с санкцией за нарушение самоизоляции в 4000–5000 рублей). И это «простой» штраф. Если попадется юрлицо или человек с предписанием соблюдать полноценный карантин (из-за подтвержденного коронавируса или контактов с заболевшим), счет пойдет на десятки и сотни тысяч рублей.