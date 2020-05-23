Первый год России: выход 99-й, первая импортная АЗС, первые эвакуаторы

«За рулем» начинает серию ностальгических публикаций об автомобильной жизни России.

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В переломном 1991-м в стране произошло столько событий, что в итоге с карты мира исчез Советский Союз… Сильно поменялась и автомобильная жизнь: появились новые отечественные модели, в том числе и совсем неизвестных прежде марок. Впервые в истории Союза любой желающий мог просто пойти и купить иностранный автомобиль. Без записи и очереди! Правда, с «маленькой» оговоркой — нужно было иметь соответствующий набор купюр в как тогда писали «свободно конвертируемой валюты». Но кое-что все-таки продавали за рубли. Хотя цены все равно называли в долларах.

Новые модели АВТОВАЗа и тюнинг

Как раз в 1991-м в свободную продажу поступила новая модель Волжского автозавода — третья в семействе Самара — ВАЗ-21099. Установочную партию из 50 автомобилей собрали еще в декабре 1990-го. Седан с мотором 1,5 л тут же стал самой престижной моделью в линейке ВАЗа, мечтой многих, особенно молодых, граждан. Фраза «он купил девяносто девятую» звучала с уважением, а иной раз и с завистью.

ВАЗ-21099

В Москве на ВДНХ, тем временем, прошла выставка «Легковые автомобили СССР». На ней представили и несколько зарубежных версий вазовских моделей с незнакомым и необычным для неизбалованных советских покупателей дизайном. Это событие стало мощным стимулом к взрывному развитию отечественного тюнинга. Стремительно расплодились отечественные фирмы и фирмочки, сооружающие навесные детали практически для любого отечественного автомобиля, но в первую очередь именно для семейства Лада Самара. Но большинство ценителей прекрасно украшали свои машины самостоятельно, а их деятельность стали именовать «гаражный тюнинг». А в почте «За рулем» самыми многочисленными стали читательские вопросы типа: «Чем приклеить тюнинги на Ниву?»

Lada Samara Carlota — для российских умельцев — пример для подражания.

Тогда же, в 1991-м, в производство запустили ВАЗ-21065 — вариацию до боли знакомой уже «шестерки», но с модными алюминиевыми бамперами от ВАЗ-2105, 5-ступенчатой коробкой передач и бесконтактной системой зажигания, как на Самарах. Машина вызвала интерес в том числе и потому, что внешне напоминала экспортные «шестерки» 1970-х — так называемые «канадки». Но делали ВАЗ-21065 в небольших количествах.

ВАЗ-21065

Первые официалы

В Москве открылся официальный дилер марок Volvo и Renault — совместное предприятие МТДС, созданное с советской стороны организацией Мосавтотехобслуживание. Автомобили и запчасти продавали исключительно за доллары, о внешнем виде которых многие граждане СССР по-прежнему имели довольно смутное представление. Зато работы по обслуживанию и ремонту иномарок все-таки можно было оплачивать рублями. Правда, тех самых граждан это не очень вдохновляло.

Реклама Volvo из газеты «Известия»

В городе Менделеевке, в Татарии, выпустили первую небольшую, но официально — товарную партию автомобилей новой отечественной марки Автокам-Рейнджер. Машины с непритязательным дизайном были сделаны на пространственной раме с пластиковыми панелями кузова, зато оснащены двигателями Ford рабочим объемом 1,8 л. Создатели эдакого кроссовера обещали, что вслед за заднеприводным автомобилем появится и полноприводная версия. Заявленный ресурс Автокама составлял аж 265 тысяч км! Но революции на рынке Автокам не совершил. В следующие пару лет производство мигрировало в разные города и переходило от одного владельца к другому, пока не прекратилось окончательно.

Автокам-Рейнджер

Иностранные бренды

В столице на Ленинградском шоссе появилась первая в стране иностранная бензоколонка — итальянской компании Nefto Agip. На АЗС завезли современное оборудование и даже открыли совсем уж не виданный прежде советскими гражданами магазин. Правда, в соответствии с реалиями жизни, всё это потребовало серьезной охраны. Бензин АИ-95 на колонке поначалу продавали лишь за валюту, более массовые сорта — за рубли. А некоторые неискушенные автомобилисты заезжали на АЗС, просто чтобы поглазеть на такое чудо.

АЗС Nefto-Agip на Ленинградском шоссе в Москве

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Mercedes-Benz теперь отечественная марка! Правда, пока только в отношении автобусов модели О303, сборку которых наладил подмосковный Голицынский завод (ГолАЗ).

Срок изготовления небывало комфортной туристической машины после оформления заказа составлял 150 дней. Заказов оказалось, разумеется, совсем немного — автобусы были баснословно дороги. Однако сам факт появления отечественной иномарки с громким именем вселял в сердца наиболее оптимистичных граждан определенные надежды. Официально производство этой модели О303 вели до 2001 года, но собрали всего 120 экземпляров.

Mercedes-Benz O303

Первые эвакуаторы

А в Москве, тем временем, появились первые восемь эвакуаторов ГАИ. Причем не каких-нибудь, а опять же марки Mercedes-Benz. Подешевле московские власти не нашли. Это событие вызвало бурное общественное обсуждение и, разумеется, возмущение. После бурных юридических дебатов о правах и обязанностях эвакуаторы стыдливо скрылись с московских улиц, их фактически отменили. Но потом, уже на новой исторической основе, узаконили вновь. А еще потом к ним все привыкли…

Эвакуатор на Садовом кольце в Москве

Фото: из архива автора