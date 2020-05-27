Что ж ты меня подрезаешь?! — решите, кто будет виноват!

За рулем маршрутных автобусов часто встречаются весьма резвые и бесцеремонные водители. Оно и понятно: будешь всех пропускать — ничего не заработаешь. А как бы вы поступили на месте водителя легковушки, если вас подрезает маршрутка?