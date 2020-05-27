Что ж ты меня подрезаешь?! — решите, кто будет виноват! — журнал За рулем

Что ж ты меня подрезаешь?! — решите, кто будет виноват!

За рулем маршрутных автобусов часто встречаются весьма резвые и бесцеремонные водители. Оно и понятно: будешь всех пропускать — ничего не заработаешь. А как бы вы поступили на месте водителя легковушки, если вас подрезает маршрутка?

Такое на наших дорогах встречается довольно часто. Поворот разрешен с двух рядов, но после перекрестка ряд остается только один.

Какой автомобиль первым должен покинуть перекресток?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кто проедет этот перекресток первым?

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