Пешехода пропустил, но все равно нарушил? — задачка с подвохом — журнал За рулем

Пешехода пропустил, но все равно нарушил? — задачка с подвохом

Как часто внезапный затор вынуждал нас останавливаться там, где этого делать не стоит! И помните, какими злыми глазами на вас смотрели пешеходы...

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Тест на ПДД для водителя 80-го уровня (то есть сложно!)
На дороге в обе стороны затор. Водитель синей легковушки остановился перед знаком «пешеходный переход», а водитель грузовичка подъехал вплотную к «зебре».

Кто из водителей нарушил ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

Кто из водителей нарушил ПДД?

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