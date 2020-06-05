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Сегодня, в
12:56
Новый метод штрафования — с тахографов. Уже испытывают
Новые тахографы будут передавать информацию о скорости машин и их местоположении онлайн, что позволит выписывать штрафы без фотофиксации нарушений.
Сегодня, в
12:55
Столкновения не было, но прав лишили на год — история огонь!
Суд признал виновным водителя, совершившего необдуманный маневр, приведший к аварии двух автомобилей.
Сегодня, в
12:15
День закрытых дверей: АВТОВАЗ остановил сборку автомобилей
Отработать в режиме пятидневки предприятию удалось в течение всего двух недель.
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Перcона
Сегодня, в
12:00
Все коды регионов на номерах — узнайте, откуда машина
Скоро появятся новые трехзначные коды регионов. Но и в текущих разобраться непросто!
Сегодня, в
10:00
Пешехода пропустил, но все равно нарушил? — задачка с подвохом
Как часто внезапный затор вынуждал нас останавливаться там, где этого делать не стоит! И помните, какими злыми глазами на вас смотрели пешеходы...
Сегодня, в
8:00
Как будем жить (и на чем ездить) после коронавируса: прогноз эксперта
Пандемия подкосила бизнес и привела к пересмотру концепций развития человечества. Теперь иначе оцениваются риски, с которыми сталкиваются десятки миллионов людей, проживающие на небольшой территории.
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Автопутешествие
Вчера, в
13:20
Алюминиевые прицепы-лесовозы Benalu: больше груза за один рейс
В линейке французской компании Benalu всего лишь одна модель прицепа для перевозки леса — Timberliner. Практически все ее составляющие — от рамы до переднего щита — изготовлены с применением алюминиевых сплавов.
3
июня
Какие марки и модели машин были востребованы на вторичке в мае
Сервис проверки истории авто avtocod.ru выяснил, какие марки и модели машин интересовали россиян в мае.
3
июня
Год владения Porsche Cayenne Turbo обошелся американцу дороже стоимости машины
Пользователь социальной сети Reddit под ником Easycom89 рассказал, сколько денег вложил в Porsche Cayenne Turbo 2004 г. в. за 12 месяцев владения.
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