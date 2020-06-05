Скоро появятся новые трехзначные коды регионов. Но и в текущих разобраться непросто!

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От одного до девяти

Недавно в МВД России утвердили изменения в приказ № 766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров, и теперь транспортным средствам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Если цифры справа на номерном знаке раньше могли начинаться только с единички или семерки, то теперь это могут быть 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Бытовало мнение, что длина номерной пластины не дает объемным цифрам «втиснуться» на место, но замеры МВД показали, что поместится даже самый широкий символ 444, и все вздохнули с облегчением — запас номеров, таким образом, иссякнет еще не скоро. Так, Москва сможет использовать коды 999, 277, Санкт-Петербург — 778, 278 и так далее.

Призадумались только в Свердловской области, ведь, по новой логике, для региона станет возможна комбинация 666! Горячие головы тут же вступили в полемику, отметилась в ней даже депутат Наталья Поклонская, но местная ГИБДД быстро всех успокоила — предмета спора нет, «три шестерки» вводить не думают, потому что существующих кодов хватит еще надолго.

Конституционный порядок

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Первоначально цифровыекоды совпадали с номерами регионов (с 01 по 89) — субъектов Российской Федерации в порядке их перечисления в ст. 65 п. 1 Конституции Российской Федерации в редакции на момент создания стандарта на государственные автомобильные номера. Но очень быстро в некоторых регионах, особенно в Москве, эти коды были исчерпаны. В 2002 году их сделали трехзначными и разрешили в качестве первой цифры ставить 1, а в 2013 году — еще и цифру 7.

С одним кодом региона может быть выдано не более чем 1 726 272 автомобильных регистрационных знака, после этого происходит изменение номера региона России, записанного в правой части номера. И номера начинают выдаваться заново.

Некоторым субъектам Федерации, имеющим крупные автопарки, уже присвоены несколько кодов региона, но их станет еще больше, согласно новому приказу. В табличке ниже мы собрали все существующие коды регионов, а также перспективные, о которых известно на сегодня. Правда, все нововведения еще не озвучены, таблица будет пополняться, поэтому в некоторых графах стоят пропуски.

Таблица кодов регионов на автомобильных номерах в Российской Федерации

Существующие коды Субъект РФ Перспективные коды 01 и 101 Республика Адыгея (Адыгея) 02, 102 Республика Башкортостан 03 Республика Бурятия 04 Республика Алтай 05 Республика Дагестан 06 Республика Ингушетия 07 Кабардино-Балкарская Республика 08 Республика Калмыкия 09 Карачаево-Черкесская Республика 10 Республика Карелия 11 Республика Коми 12 Республика Марий Эл 13, 113 Республика Мордовия 14 Республика Саха (Якутия) 15 Республика Северная Осетия — Алания 16, 116, 716 Республика Татарстан (Татарстан) 616 17 Республика Тыва 18 Удмуртская Республика 19 Республика Хакасия 21, 121 Чувашская Республика — Чувашия 22 Алтайский край 222 23, 93, 123, 193 Краснодарский край 24, 124 Красноярский край 25, 125 Приморский край 26, 126 Ставропольский край 27 Хабаровский край 28 Амурская область 29 Архангельская область 30 Астраханская область 330 31 Белгородская область 32 Брянская область 33 Владимирская область 333 34, 134 Волгоградская область 35 Вологодская область 36, 136 Воронежская область 37 Ивановская область 38, 138 Иркутская область 39 Калининградская область 40 Калужская область 41 Камчатский край 42, 142 Кемеровская область 43 Кировская область 44 Костромская область 444 45 Курганская область 46 Курская область 47, 147 Ленинградская область 48 Липецкая область 49 Магаданская область 50, 90, 150, 190, 750 Московская область 51 Мурманская область 52, 152 Нижегородская область 53 Новгородская область 54, 154 Новосибирская область 55 Омская область 56, 156 Оренбургская область 57 Орловская область 58 Пензенская область 59, 159 Пермский край 60 Псковская область 660 61, 161, 761 Ростовская область 661 62 Рязанская область 662 63, 163, 763 Самарская область 663 64, 164 Саратовская область 664 65 Сахалинская область 665 66, 96, 196 Свердловская область 666 (под вопросом) 67 Смоленская область 667 68 Тамбовская область 668 69 Тверская область 669 70 Томская область 71 Тульская область 72 Тюменская область 73, 173 Ульяновская область 74, 174 Челябинская область 75 Забайкальский край 76 Ярославская область 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 г. Москва 497, 999 78, 98, 178, 198 г. Санкт-Петербург 278, 878 79 Еврейская автономная область 82 Республика Крым 83 Ненецкий автономный округ 86, 186 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 87 Чукотский автономный округ 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 92 г. Севастополь 95 Чеченская Республика 995

Устаревшие коды регионов

Код Субъект Российской Федерации Примечание 80 Забайкальский край до 2020 года 81 Пермский край до 2020 года 84 Красноярский край до 2020 года 85 Иркутская область до 2020 года 88 Красноярский край до 2020 года 91 Калининградская область 94 Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации до 2020 года

О том, какими были российские (а появились они в 1900 году) и советские автомобильные номера, мы рассказывали тут.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС