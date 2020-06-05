Все коды регионов на номерах — узнайте, откуда машина — журнал За рулем

Все коды регионов на номерах — узнайте, откуда машина

Скоро появятся новые трехзначные коды регионов. Но и в текущих разобраться непросто!

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Нововведение ГИБДД — другие трехзначные коды на номерах

От одного до девяти

Недавно в МВД России утвердили изменения в приказ № 766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров, и теперь транспортным средствам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Если цифры справа на номерном знаке раньше могли начинаться только с единички или семерки, то теперь это могут быть 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Бытовало мнение, что длина номерной пластины не дает объемным цифрам «втиснуться» на место, но замеры МВД показали, что поместится даже самый широкий символ 444, и все вздохнули с облегчением — запас номеров, таким образом, иссякнет еще не скоро. Так, Москва сможет использовать коды 999, 277, Санкт-Петербург — 778, 278 и так далее.

Призадумались только в Свердловской области, ведь, по новой логике, для региона станет возможна комбинация 666! Горячие головы тут же вступили в полемику, отметилась в ней даже депутат Наталья Поклонская, но местная ГИБДД быстро всех успокоила — предмета спора нет, «три шестерки» вводить не думают, потому что существующих кодов хватит еще надолго.

Конституционный порядок

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Первоначально цифровые коды совпадали с номерами регионов (с 01 по 89) — субъектов Российской Федерации в порядке их перечисления в ст. 65 п. 1 Конституции Российской Федерации в редакции на момент создания стандарта на государственные автомобильные номера. Но очень быстро в некоторых регионах, особенно в Москве, эти коды были исчерпаны. В 2002 году их сделали трехзначными и разрешили в качестве первой цифры ставить 1, а в 2013 году — еще и цифру 7.

С одним кодом региона может быть выдано не более чем 1 726 272 автомобильных регистрационных знака, после этого происходит изменение номера региона России, записанного в правой части номера. И номера начинают выдаваться заново.

Некоторым субъектам Федерации, имеющим крупные автопарки, уже присвоены несколько кодов региона, но их станет еще больше, согласно новому приказу. В табличке ниже мы собрали все существующие коды регионов, а также перспективные, о которых известно на сегодня. Правда, все нововведения еще не озвучены, таблица будет пополняться, поэтому в некоторых графах стоят пропуски.

Таблица кодов регионов на автомобильных номерах в Российской Федерации

Существующие коды

Субъект РФ

Перспективные коды

01 и 101

Республика Адыгея (Адыгея)

02, 102

Республика Башкортостан

03

Республика Бурятия

04

Республика Алтай

05

Республика Дагестан

06

Республика Ингушетия

07

Кабардино-Балкарская Республика

08

Республика Калмыкия

09

Карачаево-Черкесская

Республика

10

Республика Карелия

11

Республика Коми

12

Республика Марий Эл

13, 113

Республика Мордовия

14

Республика Саха (Якутия)

15

Республика Северная Осетия — Алания

16, 116, 716

Республика Татарстан (Татарстан)

616

17

Республика Тыва

18

Удмуртская Республика

19

Республика Хакасия

21, 121

Чувашская Республика — Чувашия

22

Алтайский край

222

23, 93, 123, 193

Краснодарский край

24, 124

Красноярский край

25, 125

Приморский край

26, 126

Ставропольский край

27

Хабаровский край

28

Амурская область

29

Архангельская область

30

Астраханская область

330

31

Белгородская область

32

Брянская область

33

Владимирская область

333

34, 134

Волгоградская область

35

Вологодская область

36, 136

Воронежская область

37

Ивановская область

38, 138

Иркутская область

39

Калининградская область

40

Калужская область

41

Камчатский край

42, 142

Кемеровская область

43

Кировская область

44

Костромская область

444

45

Курганская область

46

Курская область

47, 147

Ленинградская область

48

Липецкая область

49

Магаданская область

50, 90, 150, 190, 750

Московская область

51

Мурманская область

52, 152

Нижегородская область

53

Новгородская область

54, 154

Новосибирская область

55

Омская область

56, 156

Оренбургская область

57

Орловская область

58

Пензенская область

59, 159

Пермский край

60

Псковская область

660

61, 161, 761

Ростовская область

661

62

Рязанская область

662

63, 163, 763

Самарская область

663

64, 164

Саратовская область

664

65

Сахалинская область

665

66, 96, 196

Свердловская область

666 (под вопросом)

67

Смоленская область

667

68

Тамбовская область

668

69

Тверская область

669

70

Томская область

71

Тульская область

72

Тюменская область

73, 173

Ульяновская область

74, 174

Челябинская область

75

Забайкальский край

76

Ярославская область

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799

г. Москва

497, 999

78, 98, 178, 198

г. Санкт-Петербург

278, 878

79

Еврейская автономная область

82

Республика Крым

83

Ненецкий автономный округ

86, 186

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

87

Чукотский автономный округ

89

Ямало-Ненецкий автономный округ

92

г. Севастополь

95

Чеченская Республика

995

Устаревшие коды регионов

Код

Субъект Российской Федерации

Примечание

80

Забайкальский край

до 2020 года

81

Пермский край

до 2020 года

84

Красноярский край

до 2020 года

85

Иркутская область

до 2020 года

88

Красноярский край

до 2020 года

91

Калининградская область

94

Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации

до 2020 года

  • О том, какими были российские (а появились они в 1900 году) и советские автомобильные номера, мы рассказывали тут.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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