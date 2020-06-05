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От одного до девяти
Недавно в МВД России утвердили изменения в приказ № 766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров, и теперь транспортным средствам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Если цифры справа на номерном знаке раньше могли начинаться только с единички или семерки, то теперь это могут быть 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Бытовало мнение, что длина номерной пластины не дает объемным цифрам «втиснуться» на место, но замеры МВД показали, что поместится даже самый широкий символ 444, и все вздохнули с облегчением — запас номеров, таким образом, иссякнет еще не скоро. Так, Москва сможет использовать коды 999, 277, Санкт-Петербург — 778, 278 и так далее.
Призадумались только в Свердловской области, ведь, по новой логике, для региона станет возможна комбинация 666! Горячие головы тут же вступили в полемику, отметилась в ней даже депутат Наталья Поклонская, но местная ГИБДД быстро всех успокоила — предмета спора нет, «три шестерки» вводить не думают, потому что существующих кодов хватит еще надолго.
Конституционный порядок
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Первоначально цифровые
коды совпадали с номерами регионов (с 01 по 89) — субъектов Российской Федерации в порядке их перечисления в ст. 65 п. 1 Конституции Российской Федерации в редакции на момент создания стандарта на государственные автомобильные номера. Но очень быстро в некоторых регионах, особенно в Москве, эти коды были исчерпаны. В 2002 году их сделали трехзначными и разрешили в качестве первой цифры ставить 1, а в 2013 году — еще и цифру 7.
С одним кодом региона может быть выдано не более чем 1 726 272 автомобильных регистрационных знака, после этого происходит изменение номера региона России, записанного в правой части номера. И номера начинают выдаваться заново.
Некоторым субъектам Федерации, имеющим крупные автопарки, уже присвоены несколько кодов региона, но их станет еще больше, согласно новому приказу. В табличке ниже мы собрали все существующие коды регионов, а также перспективные, о которых известно на сегодня. Правда, все нововведения еще не озвучены, таблица будет пополняться, поэтому в некоторых графах стоят пропуски.
Таблица кодов регионов на автомобильных номерах в Российской Федерации
|
Существующие коды
|
Субъект РФ
|
Перспективные коды
|
01 и 101
|
Республика Адыгея (Адыгея)
|
|
02, 102
|
Республика Башкортостан
|
|
03
|
Республика Бурятия
|
|
04
|
Республика Алтай
|
|
05
|
Республика Дагестан
|
|
06
|
Республика Ингушетия
|
|
07
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
|
08
|
Республика Калмыкия
|
|
09
|
Карачаево-Черкесская
Республика
|
|
10
|
Республика Карелия
|
|
11
|
Республика Коми
|
|
12
|
Республика Марий Эл
|
|
13, 113
|
Республика Мордовия
|
|
14
|
Республика Саха (Якутия)
|
|
15
|
Республика Северная Осетия — Алания
|
|
16, 116, 716
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
616
|
17
|
Республика Тыва
|
|
18
|
Удмуртская Республика
|
|
19
|
Республика Хакасия
|
|
21, 121
|
Чувашская Республика — Чувашия
|
|
22
|
Алтайский край
|
222
|
23, 93, 123, 193
|
Краснодарский край
|
|
24, 124
|
Красноярский край
|
|
25, 125
|
Приморский край
|
|
26, 126
|
Ставропольский край
|
|
27
|
Хабаровский край
|
|
28
|
Амурская область
|
|
29
|
Архангельская область
|
|
30
|
Астраханская область
|
330
|
31
|
Белгородская область
|
|
32
|
Брянская область
|
|
33
|
Владимирская область
|
333
|
34, 134
|
Волгоградская область
|
|
35
|
Вологодская область
|
|
36, 136
|
Воронежская область
|
|
37
|
Ивановская область
|
|
38, 138
|
Иркутская область
|
|
39
|
Калининградская область
|
|
40
|
Калужская область
|
|
41
|
Камчатский край
|
|
42, 142
|
Кемеровская область
|
|
43
|
Кировская область
|
|
44
|
Костромская область
|
444
|
45
|
Курганская область
|
|
46
|
Курская область
|
|
47, 147
|
Ленинградская область
|
|
48
|
Липецкая область
|
|
49
|
Магаданская область
|
|
50, 90, 150, 190, 750
|
Московская область
|
|
51
|
Мурманская область
|
|
52, 152
|
Нижегородская область
|
|
53
|
Новгородская область
|
|
54, 154
|
Новосибирская область
|
|
55
|
Омская область
|
|
56, 156
|
Оренбургская область
|
|
57
|
Орловская область
|
|
58
|
Пензенская область
|
|
59, 159
|
Пермский край
|
|
60
|
Псковская область
|
660
|
61, 161, 761
|
Ростовская область
|
661
|
62
|
Рязанская область
|
662
|
63, 163, 763
|
Самарская область
|
663
|
64, 164
|
Саратовская область
|
664
|
65
|
Сахалинская область
|
665
|
66, 96, 196
|
Свердловская область
|
666 (под вопросом)
|
67
|
Смоленская область
|
667
|
68
|
Тамбовская область
|
668
|
69
|
Тверская область
|
669
|
70
|
Томская область
|
|
71
|
Тульская область
|
|
72
|
Тюменская область
|
|
73, 173
|
Ульяновская область
|
|
74, 174
|
Челябинская область
|
|
75
|
Забайкальский край
|
|
76
|
Ярославская область
|
|
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799
|
г. Москва
|
497, 999
|
78, 98, 178, 198
|
г. Санкт-Петербург
|
278, 878
|
79
|
Еврейская автономная область
|
|
82
|
Республика Крым
|
|
83
|
Ненецкий автономный округ
|
|
86, 186
|
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|
|
87
|
Чукотский автономный округ
|
|
89
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
|
92
|
г. Севастополь
|
|
95
|
Чеченская Республика
|
995
Устаревшие коды регионов
|
Код
|
Субъект Российской Федерации
|
Примечание
|
80
|
Забайкальский край
|
до 2020 года
|
81
|
Пермский край
|
до 2020 года
|
84
|
Красноярский край
|
до 2020 года
|
85
|
Иркутская область
|
до 2020 года
|
88
|
Красноярский край
|
до 2020 года
|
91
|
Калининградская область
|
|
94
|
Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации
|
до 2020 года
- О том, какими были российские (а появились они в 1900 году) и советские автомобильные номера, мы рассказывали тут.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС