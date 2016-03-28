Климат ведь у нас почти такой же — это частое мнение, но важна не похожесть климата, а количество переходов через 0.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Климат, на мой взгляд, у нас несколько отличается — если говорить о Европейской части России. В Западной Европе меньше «минусов», в Скандинавии меньше «плюсов», так что в среднем, наверное, у них переходов через ноль наберется поменьше.

Но вы абсолютно правы в том, что дело не только в природных условиях. Не менее важно, как строят дороги. Причем компоненты и технологии строительства у нас не хуже, чем в других странах. А нормы и требования (в силу разных причин) часто не соблюдаются. Вот и получается, что у нас «земля асфальт отторгает». Нужен жесткий контроль за дорожниками — без него хороших дорог у нас никогда не будет. А еще более четкий контроль нужен за разбазариванием бюджетов.

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Будущее наших дорог спрогнозировано тут.

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Фото: DPA/TASS