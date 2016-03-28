Почему дороги в России хуже, чем в Скандинавии — мнение эксперта — журнал За рулем

Почему дороги в России хуже, чем в Скандинавии — мнение эксперта

Климат ведь у нас почти такой же — это частое мнение, но важна не похожесть климата, а количество переходов через 0.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— В публикациях о плохих дорогах вы пишете, что у нас зимой температура часто переходит через ноль, а в Европе этого нет. Чем же принципиально погода, например, в Швеции отличается от российской?

— Климат, на мой взгляд, у нас несколько отличается — если говорить о Европейской части России. В Западной Европе меньше «минусов», в Скандинавии меньше «плюсов», так что в среднем, наверное, у них переходов через ноль наберется поменьше.

Но вы абсолютно правы в том, что дело не только в природных условиях. Не менее важно, как строят дороги. Причем компоненты и технологии строительства у нас не хуже, чем в других странах. А нормы и требования (в силу разных причин) часто не соблюдаются. Вот и получается, что у нас «земля асфальт отторгает». Нужен жесткий контроль за дорожниками — без него хороших дорог у нас никогда не будет. А еще более четкий контроль нужен за разбазариванием бюджетов.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: DPA/TASS

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