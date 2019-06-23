105 000 км с Citroen C4: удивительное состояние кузова — журнал За рулем

105 000 км с Citroen C4: удивительное состояние кузова

За шесть лет машина повидала разные дороги, но слабое место у нее оказалось одно.

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Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 105 000 км

Состояние кузова Ситроена на седьмом году жизни и после 105 тысяч километров пробега очень приличное и почти без изъянов. Притом что машина видела разные дороги, включая проселки и каменистые грейдеры, а никакими специальными косметическими процедурами, кроме мойки (и то, каюсь, не очень регулярной), я машину не баловал.

Конечно, на капоте и нижней части дверей есть мельчайшие сколы от камней, но их мало — они почти не видны и на них нет даже намека на ржавчину. Очень слабое место — псевдохром ободков ходовых огней, расположенных в низу бампера. Один — совсем облез и осыпался клоками, вскрыв предательскую зелень. Выглядит неопрятно, но на ходовые качества не влияет.

Зато в остальном последние месяцы проблем нет. И это хорошо.

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Отзывы о Citroen C4 (6)

Citroen 2011 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась он...

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