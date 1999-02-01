Эта Волга была лучшей в истории. Но покупателей не нашлось

ГАЗ-3111 запустили в серию, но судьба его оказалась несчастливой: собрали не больше 500 штук.

Появление «новой Волги» было знаковым событием для всей страны. Новая машина обещала совместить в себе фамильные черты знаменитой 21-й с новейшими мировыми тенденциями. По крайней мере, ждали именно этого. Но получилось не совсем так. Даже совсем не так.

Убитые еноты — ошибка в 100%

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8000 долларов (как тогда говорили — 8000 у.е., то есть условных единиц, или, по-народному, «убитых енотов») — столько должна была стоить «новая Волга». Во всяком случае, в «За рулем» упоминалась такая сумма. Когда первые экземпляры «одиннадцатых» появились в продаже, выяснилось, что «енотов» требуется вдвое больше: примерно 16 000! Заводчане просчитались в оценках «всего лишь» на 100%. После этого мечты испарились сами собой. И не только у обычных граждан, но и у чиновников всех рангов, на благосклонность которых ГАЗ очень рассчитывал. Для справки: вазовские «девятки» тогда стоили примерно 5000 долларов. В сегодняшних объявлениях о продаже таких машин владельцы просят от 150 000 до 4 000 000 ₽.

Дизайн: обошлись без Америки!

«Дизайн ГАЗ-3111 должен был быть ярким (вплоть до сомнительного), высокоэмоциональным — и при этом явно указывать на престижность автомобиля». Так описывал техническое задание газовский дизайнер Игорь Безродных.

Внешность Волги обещала изрядную резвость, но на практике ее, увы, не было.

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Действительно, внешность машины не перепутаешь ни с какой другой. Красивая она получилась или нет — другой вопрос. А тогда внешность «одиннадцатой» удостоилась специального приза «За рулем», диплома Союза дизайнеров России в номинации «Надежда», а также в номинации «Проект года» на Всероссийской выставке «Дизайн-98».

Американцы постарались? Ведь известно, что первый выставочный образец из пластика для ГАЗа делала американская фирма Venturi. Но дизайн Волги — целиком отечественный, фирма же изготовила макет по предоставленным российским чертежам.

Новая оптика

На ГАЗ-3111 должна была серийно устанавливаться передняя линзованная оптика. Мало того, сзади были предусмотрены светодиоды. И то, и другое — суперновинки для нашемарок тех времен. Кстати, салон «волжанки» получил «вежливый свет», выключавшийся с задержкой.

Сразу и не заметишь, что в задних фонарях притаились светодиоды. Жалко смежников, подготовивших для новинки линзованные фары. Увы — не понадобились.



Наконец-то подрамник!

Рентген «одиннадцатой». Заметим, что огромный багажник вновь оказался занят не менее огромным запасным колесом.

Элементы передней подвески, а также двигатель «новой Волги» крепились на кузове не напрямую, а через подрамник. Передняя подвеска, наконец-то, избавилась от шкворней и резьбовых втулок. Тормозам дали бошевскую систему ABS. Подушка переднего сиденья регулировалась не только вперед-назад, но и вверх-вниз, а также по углу наклона. Рулевое колесо также было рассчитано на регулировки по вылету и углу наклона.

Салон Волги по тем временам выглядел, в общем-то, вполне прилично. Правда, ни магнитол, ни кондиционеров в базе не полагалось.

Комбинация

Комбинация приборов «новой Волги» — это, пожалуй, единственный элемент, который одобрили все. Одной из любопытных «фенечек» была возможность самодиагностики: нажимаете на кнопочки — и стрелки с индикаторами оживают. Смотрелось очень эффектно.

Тюнинг

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Что машине требовалось в первую очередь, так это замена хилого мотора с коробкой в придачу. Динамические показатели были провальными: машина разгонялась до сотни за позорные 12,9 сек, а максималка составляла всего 183 км/ч. По сравнению с одноклассниками типа BMW 525i — нет, лучше не сравнивать! — примерно на 5 секунд дольше и на полсотни медленнее.

В качестве донора приглашали, например, Тойоту. Машина оживала на глазах, но ценник отрезвлял: за мотор с коробкой просили плюс 14 000 долларов! А если хотите еще нормальный гидроусилитель руля, то добавьте 1800 долларов. Для чиновников такие затраты не выглядели пугающими, однако к тому времени они уже успешно пересели на иномарки.

Что русскому хорошо, а что немцу?

Эта история всегда звучала немножко анекдотически, однако же она реальна. Служащий Франкфуртской финансовой компании Хорст Йеше решил построить свой бизнес на основе созданной им фирмы Volga International Trading and Automotive. Немцу очень понравились русские Волги, а цена в 16 000 долларов ему казалась дармовой. Поэтому он решил стать газовским дилером, доводя русские машины до мерседесовского уровня за гораздо меньшие деньги.

Трудно сказать, как бы сложилась судьба предприятия, появись оно в эпоху ГАЗ-21, но с моделями эпохи 2000-х крах был неминуем. Жалко немецкого мужика и русские Волги.

Но бизнес не пошел, потому что эти русские выпустили всего несколько сотен «одиннадцатых» и устало выдохнули: «Всё, хватит!» И с конвейера вновь покатились 31029, 3110, 31105 и, конечно же, 3102. Но эти машины никто не называл «новыми Волгами».

Эта Волга была лучшей в истории. Но покупателей не нашлось ГАЗ-3111 запустили в серию, но судьба его оказалась несчастливой: собрали не больше 500 штук. Эта Волга была лучшей в истории. Но покупателей не нашлось

Фото: из архива редакции