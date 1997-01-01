Украли сумку со всеми документами. Можно ли восстановить регистрацию машины, предъявив действующие права (остались по счастливой случайности), пока не готов новый паспорт?
Алексей, г. Пермь
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В данном случае необходимость «восстановить регистрацию» отсутствует. Вам необходимо оформить документ, идентифицирующий транспортное средство, взамен утраченного. Сделать это на основании водительского удостоверения нельзя.
Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 15) при обращении в Госавтоинспекцию необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства. Таким документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» является паспорт гражданина Российской Федерации.
Поскольку паспорт у вас пока отсутствует, может быть предъявлено временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органами внутренних дел на время оформления паспорта взамен утраченного.
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