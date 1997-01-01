К счастью, водительские права читатель «За рулем» сохранил. Как действовать в такой ситуации, рассказывает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Украли сумку со всеми документами. Можно ли восстановить регистрацию машины, предъявив действующие права (остались по счастливой случайности), пока не готов новый паспорт?

Алексей, г. Пермь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В данном случае необходимость «восстановить регистрацию» отсутствует. Вам необходимо оформить документ, идентифицирующий транспортное средство, взамен утраченного. Сделать это на основании водительского удостоверения нельзя.

Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 15) при обращении в Госавтоинспекцию необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства. Таким документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» является паспорт гражданина Российской Федерации.

Поскольку паспорт у вас пока отсутствует, может быть предъявлено временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органами внутренних дел на время оформления паспорта взамен утраченного.

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