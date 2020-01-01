Дорогой бензин очищает от нагара: правда или миф? Покупать самое дорогое топливо время от времени нужно! Но не всем. Это зависит от типа впрыска вашего двигателя. Желтые поворотники — можно или нет? Ответ главы ГИБДД Один инспектор не обратил внимание на желтые «габариты», а второй хотел оштрафовать за «лампочки не того цвета». Кто из них прав, разъясняет руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников. 9 способов обмануть камеру ГИБДД (есть и работающие) На любой эффективный способ стать невидимым для камер ГИБДД найдется соответствующий штраф. Можно и водительского удостоверения лишиться. Так что борьба предприимчивых водителей с камерами заведомо проиграна.