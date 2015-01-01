Скрипят тормоза? Есть простое решение

1. Зачем вообще «очиститель тормозов»?
Это средство, которое растворяет с металлических поверхностей загрязнения вроде технологических жидкостей, масел, смол и другой грязи. Одна из областей применения средства — очистка новых тормозных дисков перед заменой. Они поставляются в консервационной смазке, которую нужно удалить. Не обойтись без него и при ремонте и обслуживании тормозной системы. С чем очиститель тормозов прекрасно справляется.
2. С этим понятно. Но старые-то зачем чистить?
Из-за трения колодок о диск образуются микрочастицы, которые оседают на тормозных механизмах и снижают их эффективность. Поэтому накопившиеся сгустки пыли и стружки нужно удалять.
3. Считается, что диск можно прочистить резкими торможениями. Разве нет?
Всё-таки нет: торможение «в пол» усугубляет ситуацию. Микрочастицы только сильнее впечатываются в диск и оставляют на нем бороздки, из-за которых колодки портятся быстрее. Лучше смыть пыль и остатки металлической стружки очистителем тормозов.
4. Мне не нужна лишняя банка в гараже, если все, на что она годится, — тормоза раз в год чистить…
Очистителю тормозов можно найти массу применений, учитывая его растворяющие свойства. Например, можно обезжирить поверхность перед нанесением герметика или холодной сварки, а также перед склейкой чего-либо. Если поверхность окажется не обезжирена, то из-за плохой адгезии (сцепления одного материала с другим) та же холодная сварка отвалится от места применения.
Еще такие средства применяют для очистки элементов тормозной системы от тормозной жидкости. Когда происходят работы на тормозной магистрали, жидкость неизбежно попадает на диск, колодки и суппорт. А эти следы нужно удалять, с чем и справляется очиститель тормозов.
5. Почему то же самое нельзя по старинке сделать с помощью ацетона и ветоши?
Ацетон токсичен, да и процесс очистки получится «грязным»: ветошь размажет, а не удалит грязь. Да и удалить все лишнее не получится, потому что с ветошью не добраться до труднодоступных мест.
Гораздо удобнее использовать аэрозоль. Хороший очиститель тормозов выпускает жидкость под сильным давлением, за счет чего сама струя тоже «работает», оказывая механическое воздействие на загрязнения и способствуя их удалению. Достойным примером можно назвать препарат, выпускаемый российским заводом ASTROhim. Этот аэрозоль выпускает содержимое баллона под сильным напором, а небольшая трубка, вмонтированная в распылительную головку, облегчает обработку за счет более концентрированного распыления и не потеряется, если баллон использовать многократно.
6. Во всей автохимии используется ацетон…
Часть производителей использует в составе очистителей ацетон и хлорсодержащие вещества. Эти компоненты хоть и эффективные, но вредные. Ацетон негативно влияет на кожу и печень, а хлорсодержащие вещества и вовсе являются потенциальными канцерогенами. К тому же, попав на лакокрасочное покрытие, ацетон может его повредить, если сразу же не стереть с поверхности. Поэтому лучше выбирать препараты без содержания в их составе ацетона или хлорсодержащих компонентов, как у того же ASTROhim.
7. Но в остальном-то все эти средства — одинаковые, разве нет?
Основной момент — растворяющие свойства. Главное — чтобы очиститель мог справиться с большинством видов загрязнений. Затем важно, чтобы очиститель быстро испарялся и не оставлял после себя следов.
8. Бросить в гараже или возить с собой?
Скорее первое, если вы не занимаетесь профессионально ремонтом автомобилей. Если любите самостоятельно ухаживать за машиной, то иметь в гараже пару баллонов очистителя стоит, так как сфера его применения не ограничена тормозами. Очиститель успешно справляется с масляными накоплениями на двигателе и коробке, а также хорошо очищает маховик и корзину сцепления перед установкой.