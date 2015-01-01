Скрипят тормоза? Есть простое решение

В восьми вопросах и ответах рассказываем, зачем нужен очиститель тормозов.

1. Зачем вообще «очиститель тормозов»?

Это средство, которое растворяет с металлических поверхностей загрязнения вроде технологических жидкостей, масел, смол и другой грязи. Одна из областей применения средства — очистка новых тормозных дисков перед заменой. Они поставляются в консервационной смазке, которую нужно удалить. Не обойтись без него и при ремонте и обслуживании тормозной системы. С чем очиститель тормозов прекрасно справляется.

2. С этим понятно. Но старые-то зачем чистить?

Из-за трения колодок о диск образуются микрочастицы, которые оседают на тормозных механизмах и снижают их эффективность. Поэтому накопившиеся сгустки пыли и стружки нужно удалять.

3. Считается, что диск можно прочистить резкими торможениями. Разве нет?

Всё-таки нет: торможение «в пол» усугубляет ситуацию. Микрочастицы только сильнее впечатываются в диск и оставляют на нем бороздки, из-за которых колодки портятся быстрее. Лучше смыть пыль и остатки металлической стружки очистителем тормозов.

4. Мне не нужна лишняя банка в гараже, если все, на что она годится, — тормоза раз в год чистить…

Очистителю тормозов можно найти массу применений, учитывая его растворяющие свойства. Например, можно обезжирить поверхность перед нанесением герметика или холодной сварки, а также перед склейкой чего-либо. Если поверхность окажется не обезжирена, то из-за плохой адгезии (сцепления одного материала с другим) та же холодная сварка отвалится от места применения.

Еще такие средства применяют для очистки элементов тормозной системы от тормозной жидкости. Когда происходят работы на тормозной магистрали, жидкость неизбежно попадает на диск, колодки и суппорт. А эти следы нужно удалять, с чем и справляется очиститель тормозов.

5. Почему то же самое нельзя по старинке сделать с помощью ацетона и ветоши?

Ацетон токсичен, да и процесс очистки получится «грязным»: ветошь размажет, а не удалит грязь. Да и удалить все лишнее не получится, потому что с ветошью не добраться до труднодоступных мест.

Гораздо удобнее использовать аэрозоль. Хороший очиститель тормозов выпускает жидкость под сильным давлением, за счет чего сама струя тоже «работает», оказывая механическое воздействие на загрязнения и способствуя их удалению. Достойным примером можно назвать препарат, выпускаемый российским заводом ASTROhim. Этот аэрозоль выпускает содержимое баллона под сильным напором, а небольшая трубка, вмонтированная в распылительную головку, облегчает обработку за счет более концентрированного распыления и не потеряется, если баллон использовать многократно.

6. Во всей автохимии используется ацетон…

Часть производителей использует в составе очистителей ацетон и хлорсодержащие вещества. Эти компоненты хоть и эффективные, но вредные. Ацетон негативно влияет на кожу и печень, а хлорсодержащие вещества и вовсе являются потенциальными канцерогенами. К тому же, попав на лакокрасочное покрытие, ацетон может его повредить, если сразу же не стереть с поверхности. Поэтому лучше выбирать препараты без содержания в их составе ацетона или хлорсодержащих компонентов, как у того же ASTROhim.

7. Но в остальном-то все эти средства — одинаковые, разве нет?

Основной момент — растворяющие свойства. Главное — чтобы очиститель мог справиться с большинством видов загрязнений. Затем важно, чтобы очиститель быстро испарялся и не оставлял после себя следов.

8. Бросить в гараже или возить с собой?

Скорее первое, если вы не занимаетесь профессионально ремонтом автомобилей. Если любите самостоятельно ухаживать за машиной, то иметь в гараже пару баллонов очистителя стоит, так как сфера его применения не ограничена тормозами. Очиститель успешно справляется с масляными накоплениями на двигателе и коробке, а также хорошо очищает маховик и корзину сцепления перед установкой.