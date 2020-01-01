В скором времени инспектор ГИБДД сможет вскрыть машину даже без вашего присутствия. Такие поправки в ФЗ «О полиции» внесены в Госдуму. «За рулем» подключил экспертов, чтобы выяснить, почему необходимость расширить полномочия полиции возникла именно сейчас и можем ли мы теперь быть уверены в сохранности нашего имущества.

Предложение наделить полицейских полномочиями вскрывать автомобили граждан без их присутствия является лишь частью объемного пакета поправок в ФЗ «О полиции», направленном правительством РФ в Госдуму. Авторы законопроекта отмечают, что существующие в настоящий момент ограничения часто мешают полиции полноценно осуществлять свою профдеятельность, так что их необходимо пересмотреть.

Из пояснительной записки к документу:

«Законопроект разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Его положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере законодательного обеспечения деятельности полиции, в частности, совершенствования Федерального закона „О полиции“, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств».

В случае если пакет поправок будет принят, сотрудники полиции получат право вскрывать чужие автомобили в нескольких случаях. В частности, для спасения жизни граждан, пресечения преступления, проверки сообщения об угрозе террористического акта, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Присутствие собственника авто для вскрытия не обязательно — полиции достаточно будет проинформировать хозяина машины за 24 часа. Каким образом будет происходить это информирование, не уточняется.

В профильном комитете Госдумы законопроекту дали положительную оценку. Как отметил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятый девять лет назад ФЗ «О полиции» в целом оправдал свою эффективность — создана качественная правовая основа деятельности полиции. Тем не менее, как показывает всесторонний анализ правоприменительной и судебной практики, ряд положений нуждается в уточнении, считает парламентарий.

И зачем нам такая «защита»?

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Многие граждане, чьи права и законные интересы хотят защитить законотворцы, от такой защиты, мягко говоря, не в восторге. Например, наш читатель Александр Колесников из Домодедова, которому мы дали возможность ознакомиться с текстом законопроекта, теперь опасается за судьбу своего автомобиля.

Александр Колесников, водитель-экспедитор: «У меня арендованная ГАЗель, которую после каждой рабочей смены я паркую в своем дворе — больше негде (живу в строящемся ЖК в Московской области, окруженном лесом). Иногда машина может простоять там несколько дней. Соседям моя ГАЗель и так не дает покоя, а если новые поправки вступят в силу, я реально не знаю, что делать с машиной. Получается, по звонку „бдительных граждан“ могут приехать полицейские и вскрыть ее. Ну, не найдут они ничего — а что дальше с ней будет, со вскрытой? У меня во дворе даже у закрытой машины воровали запаску и несколько раз сливали бензин. Со вскрытой машиной наши аборигены точно церемониться не будут — обнесут подчистую».

Просили — получите

Общественный деятель и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что инициатива, предложенная правительством, верная и своевременная. Но, как это часто бывает, чиновники не сумели правильно донести ее до народа.

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»

Мнение эксперта:

«Рассказываю реальный жизненный случай: хозяин оставил в машине собаку, а сам ушел. На улице жарко, животное задыхается. Прохожие вызывают полицию, но приехавшие на место сотрудники сделать ничего не могут — у них нет полномочий на вскрытие чужого автомобиля. В итоге хозяин собаки вернулся уже тогда, когда она чуть ли не умерла. Не буду давать оценку этому человеку. Факт в том, что полиция не помогла. На МВД сразу обрушилась критика общественности, мол, зачем вы тогда вообще нужны? Но сотрудники полиции понимали, что если бы они вскрыли машину по существующей процедуре, владелец мог подать на них в суд, и возмещать ущерб за разбитое стекло им пришлось бы уже из своего кармана. Это я еще не говорю о превышении должностных полномочий, которое грозит сотрудникам полиции уже уголовной ответственностью.

Как раз для разрешения таких бытовых ситуаций и предлагается ввести в закон «О полиции» новую статью, наделяющую полицию правом вскрывать автомобили без присутствия владельца».

А платить кто будет?

В нынешней редакции документа действительно нет никаких разъяснений относительно того, как должны будут действовать сотрудники МВД после того, как автомобиль вскрыли и досмотрели. Формулировка «Полиция в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого транспортного средства обеспечивает недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство» по факту не несет никакой конкретики. Так что есть вероятность, что после завершения оперативных мероприятий автомобиль захотят «досмотреть» уже не полицейские, а местные жители. Не меньше смущает и тот факт, что за «вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства» полиция ответственности не несет. Так что платить за поврежденное имущество, скорее всего, придется самому владельцу машины.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Мнение эксперта:

«В Гражданском кодексе сказано, что лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (ч. 2 ст. 1064 ГК РФ. — Прим. ред.). В предлагаемой норме как раз-таки изложено исключение, согласно которому сотрудник полиции не будет отвечать за вред, причиненный при вскрытии ТС, если его действия не будут признаны незаконными.

Что касается возможности отремонтировать автомобиль по каско, то здесь не все так просто. Страховым случаем могут быть признаны противоправные действия третьих лиц. Однако в нашей ситуации действия сотрудников полиции являются правомерными. Так что, полагаю, если страховая компания узнает, что машину вскрыли именно представители МВД, добиться возмещения будет очень трудно».

Получить компенсацию возможно в том случае, если ущерб вашему авто был причинен в результате задержания преступника. Тогда ущерб можно «повесить» на него. Но, опять же, как часто вы перевозите в машине злоумышленников, которых нужно изымать из машины, вскрывая ее?

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Опасность новых поправок и в том, что они могут дать почву для еще больших злоупотреблений со стороны недобросовестных представителей власти. Многие наши граждане и так охотно идут на сделку с такими блюстителями закона, потому что считают, что «полицейский всегда прав» и они просто не смогут доказать обратное. Теперь у нерадивых сотрудников полиции может появиться еще один инструмент давления на водителей — ведь «находить» запрещенные вещества в автомобилях и, как следствие, раскачивать на взятку, станет гораздо проще.

Мнение эксперта:

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»: «Если поправки вступят в силу, то у всех нас может добавиться головной боли, поскольку доказывать, что сотрудники полиции действовали незаконно, придется через суд. В свою очередь, перед судьями будет стоять непростая задача — им придется по новой оценивать доказательства, правильно ли они были собраны.

Если автомобиль вскрывался не при владельце, в процессуальном плане сотрудникам полиции будет сложно все грамотно оформить. Думаю, что досмотр нужно будет производить в присутствии понятых. В противном случае здесь действительно есть простор для взяток, когда можно машину вскрыть, в ней найти пистолет, а затем предъявить владельцу обвинение в незаконном хранении оружия. А были ли понятые и было ли реально оружие в момент изъятия или оно появилось там при изъятии — большой вопрос».

Не все эксперты разделяют точку зрения Сергея Радько. Его коллега Алексей Аксенов считает, что нововведения никак не поспособствуют росту коррупционной составляющей. Все потому, что полицейским придется серьезно отчитываться за вскрытый в отсутствие гражданина автомобиль. Это кропотливая бумажная волокита, так что нечистые на руку сотрудники МВД, скорее всего, выберут более легкий способ нажиться.

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Мнение эксперта:

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«Лица, склонные к совершению противоправных деяний, найдут способ и без этих поправок достичь своей преступной цели. И действительно, такие способы есть. Так что я бы не стал категорично заявлять, что исключительно эти поправки в закон „О полиции“ развяжут руки нерадивым полицейским. Наоборот, теперь при анализе и оценке действий сотрудников полиции всегда можно будет прибегнуть к новой формулировке закона и спросить: а какие были обоснованные основания у тебя, уважаемый сотрудник полиции, разбивать стекло автомобиля и вскрывать его? У тебя тут в рапорте написано, что внутри якобы был преступник, но почему тогда его никто не видел? Доложил ли ты об этом дежурному и так далее.

То есть не все так просто: вскрыл машину, подбросил наркотики — и получил от водителя взятку. Нужно еще доказать, что у тебя имелись законные основания досмотреть конкретно этот автомобиль. Есть мнение, что поправки в некоторой степени усилят бюрократическую составляющую и работать сотрудникам полиции станет сложнее. Так что против нововведений могут выступить даже сами работники правоохранительных органов — им не захочется заниматься дополнительной писаниной».

С введением новых поправок бумажной работы у полиции заметно прибавится. Как это скажется на эффективности их работы — вопрос открытый.

Закону быть?

Все опрошенные «За рулем» эксперты считают, что новый законопроект имеет все шансы получить в Госдуме «зеленый свет», даже несмотря на то, что его текст выглядит несколько сыроватым и вызывает много вопросов, ответов на которые пока просто нет. Во-первых, как показывает практика, в Госдуме редко отклоняют инициативы Кабмина. А во-вторых, давайте начистоту: полиция и сейчас может вскрывать автомобили в отсутствии владельца (например, им поступил анонимный звонок, что в машине находится бомба). Так что по большому счету ничего не меняется — лишь уточняются формальности.

Мнения экспертов

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»: «В Конституции прямо написано, что некоторые права граждан могут быть ограничены в случае, когда это необходимо для обеспечения безопасности, охраны порядка, задержания преступников и тому подобное. Честно говоря, я не совсем понимаю, для чего нужны поправки, поскольку в законе есть понятие крайней необходимости (ст. 39 УК РФ. — Прим. ред.), при наличии который любой человек освобождается от наказания. Тем более что по закону если полицейский выполняет служебные обязанности, то он не несет ответственности за правомерно причиненный вред.

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Полагаю, поправки потребовались только для того, чтобы еще более формально закрепить за полицией право вскрывать автомобили на случай возникновения споров и разногласий. То есть нельзя сказать, что раньше у полиции не было такого права, теперь оно вдруг появилось, и они смогут вскрывать любую машину, которую только пожелают».

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»: «На мой взгляд, все, что вписано в новую статью, разрешающую полиции вскрывать автомобили без присутствия владельца, является обобщением сложившейся негативной практики. Наше общество устроено странно. Сначала толпа граждан требует, чтобы полицейские имели возможность вскрывать чужие автомобили, а сейчас все забеспокоились: как же так, вы будете наши машины вскрывать? Я считаю, что необходимость в этой инициативе назрела давно. Другой вопрос, как полицейские будут ограничены в своем праве вскрывать автомобили и что должны будут сделать после того, как это сделали. Полагаю, эти аспекты МВД отрегулирует уже на уровне внутренних регламентов».

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова: «Я считаю, что для реализации данного законопроекта есть экономические и социальные предпосылки. Во-первых, мы находится сейчас в достаточно серьезном экономическом кризисе. Многие даже говорят о кризисе политическом. В таких условиях государство вынуждено реагировать и принимать меры по укреплению власти. Я не сторонник каких-то конспирологических теорий, конечно. Но, тем не менее, многие политологи говорят, что на конец 2020 года и на начало 2021 года намечены серьезные общественные волнения. И для того, чтобы у полиции имелись определенные законные основания для своих действий, ее стремятся наделить правом в том числе вскрывать и досматривать автомобили граждан без из присутствия.

Когда мы говорим о законе как таковом, мы, наверное, в первую очередь обращаем внимание на его охранительную функцию. То есть мы считаем, что закон стоит на страже наших интересов. Но при этом забываем о том, что наши интересы не являются исключительными — есть еще интерес государства. В этом смысле закон является своего рода проводником воли соответствующих государственных органов. Через нормы закона руководство страны проводит в жизнь свои установки и свое понимание развития нашего государства. И они не всегда совпадают с интересами личности или даже общества в целом».