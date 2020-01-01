5 простых советов, чтобы с вашей машины ничего не сняли

Вы удивитесь, но времена, когда с припаркованных автомобилей похищали аккумуляторы, зеркала, дворники и прочие детали, еще не прошли. Просто злоумышленники стали избирательнее. Все зависит от стоимости той или иной детали на рынке, а также от степени вандалоустойчивости автомобиля.

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Оставляя машину на стоянке в неблагополучном районе, будьте готовы к тому, что по возвращению можете недосчитаться некоторых деталей. Например, фары, зеркала или аккумулятора.

Эксперты программы «Главная дорога» на НТВ Денис Юченков и Андрей Федорцов рассказывают, в чем причина.

Так, за аккумулятор в пункте приема металлов готовы заплатить от пятисот рублей. В пункте приема цветных металлов интересоваться происхождением товара никто не будет, что вору только на руку.

С автосервисами немного сложнее. Запчасти без документов примут не в каждом. Но иногда под видом легального сервиса скрываются подпольные фабрики по разбору угнанных автомобилей на запчасти. В таком сервисе можно сбыть и краденое зеркало или фару с дорогой иномарки.

Как защитить автомобиль?

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Часто фары воруют с автомобилей концерна VAG: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne прошлых поколений. Детали дорогие, а снимаются иной раз голыми руками. Нужно лишь приложить усилие в правильной точке.

Владельцы об особенностях машин знают и устанавливают дополнительные крепления. Это убережет от кражи, но не от самой попытки, в результате которой деталь может быть повреждена злоумышленниками. Поэтому владельцы этих автомобилей часто сообщают от наличии дополнительного крепления фар вот такими забавными способами:

Чтобы не покупать новые детали (не важно, фары это или другие элементы), старайтесь соблюдать универсальные меры предосторожности:

Не оставляйте автомобиль в темном безлюдном месте

Если есть возможность, припаркуйте машину в зоне видимости камеры видеонаблюдения. Это отпугнет воров или, в случае кражи, поможет в поиске.

Чтобы не скрутили колеса, установите так называемые «секретки» — болты со шляпкой нестандартной формы. Ее нельзя открутить стандартным ключом.

Легкосъемные элементы дополнительно укрепите (сами или в автосервисе).

На некоторые запчасти можно нанести гравировку, например, с номером машины: меченые детали жуликам ни к чему, их сложнее продать.

Словом, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И если вам дорог автомобиль, не оставляйте его без присмотра надолго. И нервы сбережете, и деньги.