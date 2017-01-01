6 глупостей, которые делают почти все водители (но не вы!)

Лишиться обзора из-за открывшегося капота, попасть в аварию из-за не включенных (или не выключенных) вовремя фар, открыть дверь машины перед мотоциклистом… — Несколько примеров серьезнейших последствий невнимания к мелочам.

Не до конца закрывают капот

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Казалось бы, что страшного произойдет, если не закрыть до конца капот машины? Водители ГАЗелей специально приоткрывают капоты для лучшего охлаждения… Верно, но только ездят те ГАЗели с черепашьей скоростью, и петли капота стоят сверху, так что открыться на лобовое стекло капот не может. У легкового автомобиля компоновка другая, и несмотря на существование страховочного механизма, предотвращающего случайное открытие, при движении с высокой скоростью капот начинает «парусить» так, что и страховка не помогает. Капот заворачивается на лобовое стекло, разбивая его, заодно деформируя стойки стекла и переднюю часть крыши. Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор. А теперь представьте себе, что дело происходит, например, на мосту. Нужно быть опытным водителем, чтобы быстро сориентироваться и безопасно остановиться, выглядывая дорогу через щель, остающуюся между капотом и стеклом.

Одна из характерных аварий произошла 26 сентября 2017 года на мосту Саратов-Энгельс — у Kia Spectra, двигавшегося по реверсивной полосе, открылся капот. Водитель потерял обзор и контроль над автомобилем. В результате машина задела ограждения и оказалась на встречной полосе. Итог: два человека пострадали и пять автомобилей повреждены.

Бывает и так, что капот отрывается от петель и летит в другие машины. Металлическая панель массой 14–20 кг да еще и с острыми углами легко пробивает лобовое стекло. Последствия понятны. А надо-то всего лишь проверять, хорошо ли закрыт капот, после каждого открытия.

Открывают дверь не глядя

Конечно, вы видели в интернете и по телевизору ролики, как водители или пассажиры, чем-то увлекшись, открывали двери перед другими машинами, мотоциклами, велосипедами… В результате как минимум вырванная дверь. А максимум лучше не представлять. Велосипедисты и мотоциклисты при таких авариях обычно летят через руль.

ПДД 12.7.Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

К такому же результату может привести и самостоятельно открывшаяся на ходу дверь (не была хорошо закрыта, пошалил ребенок и так далее). Чтобы этого не случилось, в движении стоит блокировать центральный замок, а выходя из машины, всегда оглядываться. И приучить к этому пассажиров.

Из-за неосторожно открытой двери часто страдают велосипедисты и мотоциклисты. Особенно остро проблема стоит в азиатских странах, где много двухколесного транспорта, а само движение хаотично. Китайцы, к примеру, придумали массу полезных аксессуаров, чтобы обезопасить байкеров и велосипедистов. Например, вот такое зеркало заднего вида для пассажира. Осталось только приучить себя глядеть в это зеркало перед тем, как открыть дверь.

Не включают свет

Ваш автомобиль оборудован датчиком света? Считайте, что повезло. А если нет, лучше всегда ездить с ближним светом фар. Водители, особенно начинающие, то и дело забывают включать ближний свет фар в темное время или выключать дальний перед другими машинами. К чему это может привести?

В первом случае вы не заметите вовремя препятствие на дороге, пешехода или животное, во втором — ослепите другого водителя.

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Другая плохая привычка — использовать вместо ближнего света дневные ходовые огни или противотуманки, ссылаясь на хорошее зрение. Не бравируйте: зрение у всех сегодня посредственное, особенно в темноте. Мы давно привыкли к дополнительному освещению. Кроме того, на многих автомобилях при включении ДХО не горят задние габаритные огни. Отсюда больший риск удара сзади.

ПДД (раздел 19) регламентирует, какое освещение и при каких условиях должно быть включено на автомобиле. И это не рекомендации, а требования. Не надо относиться к ним легкомысленно. Чаще всего игнорируют пункт 19.5:

В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Наказание за данное нарушение, согласно статье 12.20 КоАП РФ — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Не проверяют затяжку

Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости. А тяжелое колесо грузовика — тем более. Поэтому, меняя колеса самостоятельно, обязательно протяните колесные болты/гайки. Желательно — динамометрическим ключом, как положено по инструкции. Но можно и просто «от руки». Главное, чтобы вы были уверены в протяжке. А через сотню километров проверьте и при необходимости протяните колеса еще раз.

Интересный факт

Сотрудники ФСО, после обслуживания автомобиля в Гараже особого назначения (ГОН), каждый раз лично проверяют затяжку колесных болтов. Недоверие тут ни при чем. Просто степень ответственности слишком велика.

Не помнят про давление

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Большинство водителей на редкость легкомысленно относятся к шинам. Паркуются в бордюр так, что шина проминается до обода, не следят за давлением (и даже не знают, каким оно должно быть), ездят, пока корд не покажется. И это легкомыслие может привести к большой беде. Деформированный корд ведет к разрушению шины и потере управления. Тем же грозит сниженное (или, напротив, слишком высокое) давление.

Что делать? Регулярно проверять давление в шинах. В идеале — перед каждой поездкой. Заведите компрессор с хорошим манометром или пользуйтесь бесплатной подкачкой на АЗС. И конечно, вовремя меняйте изношенные шины.

Рекомендованное давление указано на специальной наклейке в проеме водительской двери или под лючком бензобака. Оно зависит от степени загрузки машины и скорости, с которой вы предполагаете проделать большую часть пути.

Сидят неправильно

Вы видели таких водителей, особенно в южных регионах: левая рука по плечо за окном — висит плетью на двери или ловит встречный поток воздуха. Может быть, вы видели и таких пассажиров (пассажирок): ноги торчат в окне или лежат на приборной панели — отдыхают. Что ж, ПДД не запрещают. Однако и такие водители, и такие пассажиры забывают, что ситуация на дороге меняется в доли секунды. У встречного грузовика лопнул тормозной шланг или заклинило рулевое — и вот он уже на встречке… Так можно лишиться не только рук и ног, но и жизни. Однако шанс уцелеть куда выше, когда вы сидите правильно, и все ваши конечности в машине, а не снаружи.

Не впечатляют нравоучения? Поищите в интернете подборки аварий, и всё поймете. Повторю: автомобиль легкомыслия не прощает.

Фото: depositphotos, из архива автора