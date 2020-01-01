Миф про обгон: каждый второй водитель в него верит

Материалы по темеОбгон запрещен. Но что-то же надо делать! — задачка на ПДД
Не важно на чем вы едете. Мотоцикл это и ли автомобиль, порой между осевой линией разметки и медленно плетущимся транспортом достаточно места, чтобы проскочить. Но знак прямо запрещает обгонять. А ведь за нарушение полагается крупный штраф и лишение водительского удостоверения. Тогда может быть, проскочить справа?
Обратите внимание на то, что по условиям задачи грузовик едет на максимально разрешенной скорости. Нарушит ли ПДД мотоциклист, если попытается опередить его и по какой траектории?
Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.