Миф про обгон: каждый второй водитель в него верит

Некоторые водители пытаются обогнать, не выезжая при этом за сплошную линию разметки. Так вообще можно?

Не важно на чем вы едете. Мотоцикл это и ли автомобиль, порой между осевой линией разметки и медленно плетущимся транспортом достаточно места, чтобы проскочить. Но знак прямо запрещает обгонять. А ведь за нарушение полагается крупный штраф и лишение водительского удостоверения. Тогда может быть, проскочить справа?

Обратите внимание на то, что по условиям задачи грузовик едет на максимально разрешенной скорости. Нарушит ли ПДД мотоциклист, если попытается опередить его и по какой траектории?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.