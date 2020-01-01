Миф про обгон: каждый второй водитель в него верит — журнал За рулем

Миф про обгон: каждый второй водитель в него верит

Некоторые водители пытаются обогнать, не выезжая при этом за сплошную линию разметки. Так вообще можно?

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Обгон запрещен. Но что-то же надо делать! — задачка на ПДД

Не важно на чем вы едете. Мотоцикл это и ли автомобиль, порой между осевой линией разметки и медленно плетущимся транспортом достаточно места, чтобы проскочить. Но знак прямо запрещает обгонять. А ведь за нарушение полагается крупный штраф и лишение водительского удостоверения. Тогда может быть, проскочить справа?

Обратите внимание на то, что по условиям задачи грузовик едет на максимально разрешенной скорости. Нарушит ли ПДД мотоциклист, если попытается опередить его и по какой траектории?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.

По какой траектории можно проскочить мотоциклисту?

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