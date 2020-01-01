Личному автомобилю поможет разве что коронавирус

Дороги — сузить!
Велодорожки не первый год опоясывают Бульварное кольцо российской столицы, а в минус двадцать пять на Садовом в Москве проводят зимние велопарады. Мода, как беда: если уж пришла, отворяй ворота. И мы отворили. Настроили пустующих велодорожек, оснастили велопарковками детсады и больницы, удивительно, как забыли про велополосу у Госдумы и на въезде в Боровицкие ворота Кремля организовать. И сообщили всем, что велосипед теперь — лучший друг москвича.
Все шло хорошо, пока не случился коронавирус, посадивший всех по домам. Тротуары-аэродромы опустели, как и многочисленные лавочки и уличные шезлонги. Коронавирус временно уничтожил даже каршеринг. Здравомыслящим людям стало понятно, что наиболее безопасным видом транспорта теперь будет личный автомобиль.
Пандемия коронавируса могла бы вернуть уважение к личному транспорту, но тут пришли экологи-велосипедисты и перевернули шахматную доску.
Но едва растаяли последние сосульки, евроурбанисты начали активное наступление на улично-дорожную сеть крупнейших городов мира. Поскольку их представители уже давно засели в органах власти крупнейших городов, наступление позволило войскам урбанистов захватить новые плацдармы.
Так, мэрия Парижа заявила о желании переделать под велодорожки все центральные бульвары города. В Нью-Йорке решили в течение месяца сделать 40 миль (64,3 км) городских улиц полностью пешеходными, а в планах властей — запрет движения автомобилей на улицах общей протяженностью 160 км!
Расширить велодорожки, забрав крайние правые полосы у проезжей части, решились в Берлине, после чего последовать этому примеру собрались и в ряде других городов Германии. В Ливерпуле срочно будут построены более 100 км велодорожек, ради организации которых будут сужены основные дороги.
Скорость — ограничить!
Москва тоже вступила на скользкий путь ускорения велосипедизации всего живого. Активисты велосообществ столицы предложили оборудовать на самых оживленных участках (это 234 улицы, в том числе Садовое кольцо и Тверская, Ленинский и Ленинградский проспекты) временную или постоянную велоинфраструктуру, применить меры успокоения трафика и снизить ограничение скорости для личного автотранспорта на основных улицах до 50 км/ч, а на второстепенных улицах и всех улицах внутри Садового кольца — до 30 км/ч. И намекнули, что велосипедистам, в целом, мешают широкие улицы, по которым рядом «гоняют» ненавидимые ими машины.
Как абсурдно и апокалиптично выглядит эта утопия в реалиях окружающего мира, мне удалось увидеть возле больницы ГКБ № 40 в Коммунарке. Заботливыми проектировщиками не было предусмотрено в шаговой доступности ни одного парковочного места для посетителей больницы на 1000 коек, которая возведена в чистом поле! Зато у входа — пустая велопарковка, а территорию больницы опоясывает бессмысленная велодорожка, по которой онкологические пациенты с раком четвертой стадии (филиал ГКБ № 40 в Коммунарке планировался как больница с онкологической специализацией) должны, видимо, весело и бодро ехать на велосипедах по февральскому морозцу на химиотерапию.
Оголтелая мода не может существовать в отрыве от здравого смысла и реальных потребностей людей. Как бы ни был прекрасен кабриолет, вы не поедете на нем по февральской заснеженной Москве. И не помчите после химиотерапии из Коммунарки в Алтуфьево на велосипеде.
Но поскольку Москва всегда являлась примером для регионов, не удивлюсь, если мы увидим велодорожки за Полярным кругом и велопрокаты, терпеливо ожидающие туристов на знаменитых пляжах Баренцева моря. Упрямство, особенно подпитываемое значительными суммами бюджетных денег, может долго побеждать здравый смысл.
И все это на фоне того, что реально у нас востребован удобный и практичный транспорт. И это не велосипед, а хорошо защищенное от непогоды пространство с климат-контролем и обогревом сиденья. И чем старше будет становиться человек, тем сильнее ему будет необходим такой комфорт.
Впрочем, может, в прекрасной урбанистической утопии старость и болезни отменят? Но на ум приходит известный рассказ Джека Лондона, в котором стариков просто оставляли на съедение диким зверям: не такую ли участь приготовили урбанисты тем, кто не может передвигаться на велосипедах?
Автор: Пётр Шкуматов