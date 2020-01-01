Личному автомобилю поможет разве что коронавирус

Экологические идеалы, по которым любой личный автомобиль — зло, укоренились в Европе в прошлом десятилетии. До нас поветрие «даешь экологию вместо чадящих машин» докатилось только теперь. Пока не до всех городов, но это лишь начало.

Дороги — сузить!

Велодорожки не первый год опоясывают Бульварное кольцо российской столицы, а в минус двадцать пять на Садовом в Москве проводят зимние велопарады. Мода, как беда: если уж пришла, отворяй ворота. И мы отворили. Настроили пустующих велодорожек, оснастили велопарковками детсады и больницы, удивительно, как забыли про велополосу у Госдумы и на въезде в Боровицкие ворота Кремля организовать. И сообщили всем, что велосипед теперь — ­лучший друг москвича.

Все шло хорошо, пока не случился коронавирус, посадивший всех по домам. Тротуары-аэродромы опустели, как и многочисленные лавочки и уличные шезлонги. Коронавирус временно уничтожил даже каршеринг. Здравомыслящим людям стало понятно, что наиболее безопасным видом транспорта теперь будет личный автомобиль.

Пандемия коронавируса могла бы вернуть уважение к личному транспорту, но тут пришли экологи-велосипедисты и перевернули шахматную доску.

Но едва растаяли последние сосульки, евроурбанисты начали активное наступление на улично-дорожную сеть крупнейших городов мира. Поскольку их представители уже давно засели в органах власти крупнейших городов, наступление позволило войскам урбанистов захватить новые плацдармы. Материалы по теме Город против жителей: Машина ваша? Ну, сами и ищите место для нее! Так, мэрия Парижа заявила о желании переделать под велодорожки все центральные бульвары города. В Нью-Йорке решили в течение месяца сделать 40 миль (64,3 км) городских улиц полностью пешеходными, а в планах ­властей — запрет движения автомобилей на улицах общей протяженностью 160 км! Расширить велодорожки, забрав крайние правые полосы у проезжей части, решились в Берлине, после чего последовать этому примеру собрались и в ряде других городов Германии. В Ливерпуле срочно будут построены более 100 км велодорожек, ради организации которых будут сужены основные дороги. Скорость — ограничить! Москва тоже вступила на скользкий путь ускорения велосипедизации всего живого. Активисты велосообществ столицы предложили оборудовать на самых оживленных участках (это 234 улицы, в том числе Садовое кольцо и Тверская, Ленинский и Ленинградский проспекты) временную или постоянную велоинфраструктуру, применить меры успокоения трафика и снизить ограничение скорости для личного автотранспорта на основных улицах до 50 км/ч, а на второстепенных улицах и всех улицах внутри Садового кольца — до 30 км/ч. И намекнули, что велосипедистам, в целом, мешают широкие улицы, по которым рядом «гоняют» ненавидимые ими машины.

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Их аргумент фееричен: лишь отсутствие инфраструктуры не позволяет велодвижению развиться до мировых масштабов! Мол, застройте все велодорожками, и тут же миллионы счастливых бабушек и дедушек покатят на велосипедах со своей рассадой в Тверскую область, понесутся на самокатах счастливые родители, едва принявшие младенца из роддома, поедут на моноколесах и гироскутерах почтенные матери и отцы с недельным запасом продуктов на всю семью.