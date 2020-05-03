Коронавирус уйдет, а камеры останутся. И не только для водителей

В китайском Шеньчжене еще в 2018 году впервые в мире заработала камера фиксации нарушений пешеходами. Для определения личности нарушителя камера использует технологию распознавания лиц. Вряд ли вы думаете, что эту технологию нельзя внедрить у нас.

Опыт китайских товарищей

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Когда инспекторов ГИБДД на дорогах начали заменять на камеры фиксации нарушений, автомобилисты были рады, потому что коррупция в рядах госавтоинспекции всем порядком поднадоела. Однако мало кто понимал в тот момент последствия внедрения технологий компьютерного зрения.

Процесс автоматической фиксации нарушения выглядит как анализ дорожной ситуации с помощью видеонаблюдения и датчиков (того же радара) с последующей идентификацией нарушителей за счет распознавания номерного знака. Несмотря на то, что сам процесс уже никого не удивляет, в действительности это разновидность «магии»: бездушная железка может видеть, частично понимать то, что она увидела, и даже принимать примитивные решения в ряде ситуаций.

Сейчас технологии распознавания продвинулись гораздо дальше. В китайском Шеньчжене еще в 2018 году впервые в мире заработала камера фиксации нарушений пешеходами. Для определения личности нарушителя камера использует технологию распознавания лиц. Действительно, какая разница, что распознавать — номерной знак автомобиля или лицо человека?

Всего лишь спустя год в Китае научились не просто распознавать лица и выписывать «письма счастья» пешеходам-нарушителям ПДД, но даже определять, как именно пешеход переходил дорогу. В частности, в городе Цзясин ввели штраф за переход улицы с телефоном в руках. Нарушения также фиксируются автоматически камерами, штраф приходит по почте.

Скорость развития технологий распознавания колоссальная. Машины очень легко и быстро учатся распознавать не только различные объекты в кадре, но и характеристики движения этих объектов, делая выводы об их состоянии. Например, с помощью специально обученных нейронных сетей стало возможным определение того же опасного вождения в автоматическом режиме, при этом камеры могут отследить весь маршрут опасного водителя и передать информацию полиции для принятия срочных мер ­реагирования.

Адаптация для России

Коронавирус резко подстегнул развитие подобных технологий в крупных городах России.

В Москве впервые в современной российской истории был принят закон, позволяющий штрафовать пешеходов, нарушивших требования самоизоляции — по данным с камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. По заявлениям разработчика, технологии даже маска на лице не поможет уйти от камеры, ведь для точного определения личности камере нужно видеть лишь 40% лица. Штраф будет выписываться в автоматическом режиме и приходить пешеходам по почте, как сейчас это происходит в случае нарушений ПДД автомобилистами.

Когда стало модно цитировать Оруэлла (роман «1984») —«Большой брат следит за нами», почти все понимали под «Большим братом» спецслужбы. Однако ситуация изменилась, и теперь «Большой брат» — это не человек, а искусственный интеллект, который через несколько сотен тысяч глаз (в Москве число камер уличного видеонаблюдения перешагнуло за 200 тысяч) следит за всеми нами. Искусственный интеллект с каждым месяцем становится всё умнее, обучается распознавать на видео всё больше и больше разнообразных ситуаций, а если человек ведет себя не по правилам, то он получит штраф.

Эпидемия закончится, технологии останутся

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Многие скептически относятся к подобным технологиям — и зря. Коронавирус закончится, а эти технологии с нами надолго. Развитие системы не оставит практически ни одной «слепой» зоны в городе, и, таким образом, наша жизнь будет проходить под круглосуточным присмотром «Большого брата». Если ваше поведение будет признано общественно опасным или общественно неприемлемым, ждите санкций.

При таком тотальном контроле возникает большая проблема с самими правилами. Например, в Москве меры самоизоляции должны соблюдать все жители города, за исключением тех, кто получил специальное разрешение. Но тут же оказалось, что у людей есть огромное количество сложных жизненных ситуаций, когда невозможно безвылазно сидеть дома. Это тяжелые заболевания, требующие проведения регулярных лечебных процедур, работа курьеров, которые доставляют еду самоизолированным, и так далее. В Сочи была разработана система пропусков, которые фактически невозможно получить, в результате встали некоторые системы жизнеобеспечения города. А в других городах начали штрафовать водителей «за бесцельные поездки».

О чем это говорит? «Большой брат» в условиях, когда сами правила, соблюдение которых он безупречно контролирует, обладают большим несовершенством, может просто остановить жизнь района, города, да и всей страны. Вряд ли люди пойдут под риск получить штраф, если можно просто посидеть дома. Не рановато ли стали доверять электронике?

Автор: Пётр Шкуматов

Фото: Depositphotos