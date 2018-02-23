Хватит карать всех. Давайте наказывать водителей-рецидивистов!

нынешний КоАП, во всяком случае, его водительская 12‑я глава, написан в так называемой «карательно-фискальной» парадигме. Она предполагает наличие прямой связи между тяжестью наказания (штрафа) и вероятностью того, что гражданин не будет совершать правонарушение.

А ещё предполагается, что только нарушения водителей приводят к нежелательным последствиям на дороге, так как из 37 статей лишь пять не имеют прямого отношения к водителям. Однако, как мы можем видеть из статистики смертности на дорогах России, аж 29% погибших попали в ДТП, «на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД». Перевожу с чиновничьего языка на человеческий: почти треть жертв рассталась с жизнью из-за нарушений, напрямую с ПДД не связанных!

Материалы по теме Водители не заслужили такие штрафы — мнение эксперта

Еще 19% — погибшие по своей вине пешеходы. Однако про них упоминается лишь в двух статьях КоАП РФ. У пешехода нет номерного знака, камеры пока не распознают, кто перебегает через десятиполосную МКАД ночью. Да и штраф пешим небольшой, по ст. 12.29.1 — предупреждение или 500 рублей. И с точки зрения закона совершенно неважно, какое нарушение совершает пешеход: переходит спокойную двухполосную улочку в своём районе не по «зебре» или перебегает МКАД, где транспорту разрешена скорость движения 100 км/ч. А ведь это два разных по тяжести нарушения. К сожалению, таких нюансов в жизни очень много, а в законе — очень мало.

Риск-ориентированная парадигма

Для ситуации, когда необходимо небольшими силами контролировать большое количество людей, несколько десятков лет назад был разработан другой подход. Он получил название «риск-ориентированного». Основное его отличие от «карательно-фискального» заключается в том, что необходимо чётко озвучить, каких последствий мы хотим избежать, и определить риск наступления этих нежелательных последствий от всех субъектов, подпадающих под регулирование.

В существующей версии КоАП даже не прописано, зачем наказывают людей! Для чего? Чтобы что? Прямых ответов на эти вопросы нет, а между строк мы читаем, что просто так положено и не надо задавать лишних вопросов.

Материалы по теме 10 наивных вопросов о коронавирусе и автомобилях

Очевидно, что самый нежелательный сценарий в развитии дорожно-транспортной ситуации — это ДТП. Следовательно, надо оценивать риск участников дорожного движения стать виновником аварии. Раньше для подобной оценки использовались баллы. Однако старожилы помнят, что балльная система стала рассадником коррупции, из-за чего её и отменили.

Риск-ориентированный подход позволяет избежать подобных негативных последствий по двум причинам.

Первая — использование ступенчатой системы наказаний, большая часть из которых не связана не только с «лишением», но даже с штрафом. Вторая — встроенный в подход анализ множества причин для каждой из дорожных ситуаций.

Очевидно, что человек за рулём, который разогнался в жилой зоне ночью в гололёд до 100 км/ч, гораздо опаснее водителя, который превысил скорость на трассе М11 в лесах Новгородской ­области днём, в ясную и сухую погоду.

Опыт страховщиков

Ранжирование водителей по степени создаваемого ими риска уже происходит при покупке полиса каско. Многие водители, которые оформляют себе такие полисы, знают, что страховые компании учитывают десятки факторов, которые позволяют предположить вероятность попадания страхователя в ДТП. Эти же факторы, но уже включающие оценку поведения на дороге, позволят сформировать индивидуальный коэффициент риска для каждого водителя — и отделить «рисковых» водителей от тех, кто не представляет на дороге опасности и, таким образом, даст возможность ГИБДД сконцентрировать внимание на тех, кто систематически пренебрежительно относится к правилам на дороге.

Материалы по теме Почему на наших дорогах так много хамов?

Систематические грубые нарушения ПДД — ярчайший индикатор того, что конкретный водитель опасен на дороге и ему надо уделять повышенное внимание. Возможно, человек просто забыл правила, и ему надо их подучить. Такое тоже бывает.

В любом случае, обеспечение безопасности движения — тяжёлый труд, который сегодня может быть облегчён с помощью систем обработки больших данных и правильного использования камер фиксации нарушений. Не для штрафов, а для понимания, кто есть кто. Я уверен, что изменение подхода позволит справедливо и точечно воздействовать на тех, кто давно этого заслуживает. Нормальные же водители, наоборот, вздохнут с облегчением, ведь их станут заметно реже дёргать на дорогах без повода.

Девять нарушений, за которые вас накажут строже, чем вы думаете, — тут.

Остановила ГИБДД во время самоизоляции? Вот как надо отвечать!

Автор: Пётр Шкуматов

Фото: Depositphotos