А зачем нам скотч? Нам скотч не нужен!

И зачем только прицепил эту наклейку прошлым летом… Отодрал с трудом, а следы все равно остались, теперь грязь собирают — каждый водитель сталкивался с подобным. Удалить фрагменты липких лент можно бесследно. Но иногда придется потратить время и силы, а иногда — минуту.





Лезвие или скребок





Это самый простой и радикальный способ, но подойдет только для стекол. С помощью лезвия действительно можно избавиться от следов клея, но предварительно нужно намочить место наклейки и аккуратно удалять остатки, чтобы не поцарапать покрытие. Не стоит пользоваться лезвием для удаления клея с кузова и пластика в салоне — будут царапины, а также на стеклах с подогревом — повредите нити нагрева, придется менять стекло.





Пластиковый скребок или шпатель тоже подойдет, но и с ними нужно быть аккуратным. Скребок прощает ошибки, в отличие от лезвия, но и он способен оставить царапины.





Прогрев феном





Любой специалист по детейлингу может удалить остатки пленки при помощи строительного фена: длительный нагрев меняет вязкость клея. Остатки можно удалить влажной салфеткой. Но при прогреве кузова нужно быть аккуратным, так как строительные фены — мощные и тепловым потоком могут повредить покрытие кузовных деталей.





Конечно, можно попробовать использовать обычный бытовой фен, но велика вероятность «спалить» прибор, не достигнув результата. Бытовой фен может справиться только с небольшими наклейками.





Растительное масло





Удивительный факт: растительное масло неплохо справляется со следами клея. При контакте масло меняет структуру клеящего вещества. Лучше всего приложить салфетку с маслом к проблемному месту на пару часов, после чего можно протереть его мягкой тряпкой.





Все хорошо с растительным маслом — относительно безопасно, доступно на любой кухне, просто пользоваться, но есть нюанс. Масло — всего лишь масло, и его главная проблема — эффективность. Оно справится только со свежими следами клея. Чтобы избавиться от старых пятен, нужно подключать тяжелую артиллерию.





Химия





Этиловый спирт





Один из самых бюджетных вариантов, но в чистом виде купить его сейчас практически невозможно, хотя в аптеках свободно продаются спиртовые растворы разных концентраций. Они будут не настолько эффективны, как чистый спирт, но если приложить физическую силу, то остатки клея можно удалить.





Конечно, прекрасно жить в мире, где все проблемы можно решить водкой, но очистка кузова от следов клея этиловым спиртом — это риск повредить покрытие кузова. Спирт растворяет лак. Для пластика он тоже не несет ничего хорошего, из-за спирта на нем появляются белесые пятна, которые потом ничем не оттереть.





Уайт-спирит





Велик соблазн использовать банку, которая есть в любом гараже. Действительно, он нормально удаляет клеевую основу наклеек с пластика и стекла, но на лакокрасочном покрытии автомобиля тоже может оставить следы. Поэтому лучше не рисковать и попробовать что-то более щадящее.





Специализированный удалитель наклеек





Средство для автомобильного использования должно быть разработано таким образом, чтобы действующее вещество растворяло только клей и не вредило окрашенным деталям кузова автомобиля. Один из таких — «Антискотч», выпускаемый компанией ASTROhim. Оно удаляет следы клея с кузова, пластиковых деталей и стекол. Его можно использовать в том числе на окрашенных поверхностях — краска не потрескается, не запузырится и не растворится. А удалить наклейку или следы от липкой ленты с его помощью достаточно просто: надо нанести средство и оставить на пару минут. Растворенные остатки клея затем стереть чистой салфеткой.





Если же требуется снять наклейку, необходимо осторожно подцепить ее край и распылить антискотч под нее, медленно приподнимая. В итоге никаких следов и кузов в порядке. Но будьте аккуратнее, не все удалители наклеек подходят для работы с кузовом, поэтому читайте надписи на баллончике перед покупкой.



