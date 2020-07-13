Нива — это культ. А Chevrolet Niva пусть и вторична, зато заметно просторнее Лады 4х4 и решает главные задачи: на дачу через хляби прорваться и на рыбалку рвануть. И запчасти почти такие же дешевые и продаются везде. Какие у машины слабые стороны и как не купить хлам? Рассказываем.

Chevrolet Niva

Годы выпуска — 2002–2020

Рестайлинг — 2009

Цены на вторичке — от 200 000 до 500 000 рублей

Нашу Шевроле Ниву мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Цены на Шниву стартуют примерно со 150 тысяч целковых. Но брать тольяттинский полноприводник дешевле 250–300 тысяч не стоит. Такие экземпляры обычно укатаны крутыми горками. Эту модель выбирают не по году выпуска или пробегу, а по состоянию.

Многие продавцы заманивают богатым тюнингом, вот только кустарная доработка нередко бьет по надежности. Лифт подвески «прикончит» приводы, а большие колеса и самоблок «убьют» подшипники, полуоси, трансмиссию, сцепление. Этот тольяттинский внедорожник создан на агрегатах легковушки, поэтому любая доработка должна быть адекватной. Так что искать «Нивку» лучше в максимально близкой к конвейеру вариации.

Кузов и электрика: ищите коррозию

Как известно, у Шевроле Нивы несущий кузов. Его слабые места — пороги и кромки задних колесных арок, которые от пескоструя и реагентов могут «зацвести» даже на молодках-трехлетках. У машин постарше начинают ржаветь двери, поэтому под пластиком накладок может обнаружиться немало коррозии.

«Жучки» на крышке капота — обычное явление даже для совсем свежих машин. На старых авто коричневые «насекомые» могут появиться на задней двери возле дверной ручки. Либо — по её краям, где металл касается уплотнителей. А металлический порожек под уплотнителем проема багажника может заржаветь и на годовалых машинах.

Другая кузовная болячка — проседающие передние двери. Но лечится недуг ремкомплектом из медных втулок.

По левому лонжерону под рулевым редуктором у возрастных авто может возникнуть усталостная трещина. Обычно такое случается на «ушатанных» экземплярах, а первый признак беды — сильный люфт рулевого.

Характерная поломка системы отопления — тросики управления воздушными заслонками. Они слетают, растягиваются, ломаются. Из-за них зимой может быть холодно, а в жару наоборот. Дефект плавающий — может не вскрыться вообще, а может утомить уже при мизерных пробегах. Со временем начинают ржаветь направляющие салазки сидений, а руль — облезать. Заедающий из-за грязи и пыли в верхней направляющей ремень безопасности влияет на комфорт и безопасность. Лампочки подсветки комбинации приборов можно считать расходным материалом — быстро выгорают. Туда же, к расходникам, причислим передние электростеклоподъемники.

В машине всегда должен лежать набор тугоплавких предохранителей. Обычно горят те, что стоят на прикуривателе и подогреве зеркал и стекла. Знатоки обычно разводят обогревы на разные линии. Куда более серьезная проблема на возрастных машинах — сгорающие «мозги». Если ветровое стекло плохо вклеено, то блок управления умирает от попадающей на него влаги. Электрическая «коса», огибающая переднюю часть двигателя, может коротить. Стоит посмотреть на проводку от генератора, стартера и вентиляторов. Зеленый налет? Гоняли через броды!

Старый 80-амперный генератор производства КЗАТЭ редко ходит свыше 40 000 км, а его «силенок» едва хватает на всех потребителей. То ли дело 110-амперная электромашина Bosch на экземплярах моложе февраля 2014 года — с ней проблем нет!

Из-за тонкой клеммы и проводов обгорает «коса» генератора. Следом — сам контакт, а затем — диодный мост. Электрики рекомендуют сразу менять штатную клемму на более мощную и ставить провода большего сечения. Тогда генератор протянет до 70 000 км.

Стартер: нижний контакт втягивающего реле может вдруг ослабнуть. И не вздумайте отрывать экран впускного коллектора — идущий от него жар ускорит кончину стартера.

До 2006 года массово выходили из строя капризные модули зажигания от «двенашек», напичканные электроникой. С переходом на «мозги» Bosch 7.9.7 и более надежные модули проблема исчезла.

Дроссельный узел надо чистить каждые 30 тысяч. Иначе придется отправляться за запчастями: датчиком положения заслонки и регулятором холостого хода. Еще от сырости и грязи часто гибнет датчик массового расхода воздуха. А он заметно дороже других датчиков.

Мотор: четверть миллиона головной боли

При должном уходе жигулевский «динозавр» запросто отходит под четверть миллиона километров. Но мелкие пакости будут. Первая — гидронатяжитель цепи ГРМ, которому по разным причинам обычно не хватает масла. В результате цепь начинает болтаться и греметь. Если забить на грохот непрогретого мотора, цепь рано или поздно разобьет успокоитель. Его осколки разбегутся по масляным каналам и прикончат мотор. Либо ненатянутая цепь перескочит, подставив владельца на замену клапанов и ремонт головки. Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на обычный механический. Тем более, что и обратный клапан, и гидравлическая магистраль натяжителя весьма хлипкие.

А уж сколько «добрых» слов владельцы Шнив сказали в адрес тех, кто вместо обычных регулировочных болтов установил гидрокомпенсаторы! Потому что нормальные «гидрики» начали ставить только с августа 2008 года. К моторному железу тоже есть претензии. Расточенный под больший объем «жигулевский» двигатель ненавидит перегревы. И если стрелка указателя температуры хоть однажды доползла до красной зоны, то в перспективе замена прокладки, как максимум — фрезеровка головки.

Материалы по теме 127 000 км с Шевроле Нивой: вот все, что у нее посыпалось

Перегреть движок поможет расширительный бачок. Качество пластика ниже плинтуса, и бачки частенько лопаются. На старых машинах из-за усыхания резины вдобавок могут течь патрубки.

Помпы — тоже не долгожители: им отпущено 50–70 тысяч пробега. На машинах до рестайлинга, который датирован девятым годом, нередко гниют трубки системы кондиционирования. На рестайлинговом варианте такого уже не наблюдается.

Если переднему пассажиру под ноги «пошла тепленькая», значит, приказал долго жить радиатор отопителя. Его срок службы нередко составляет от 4 до 6 лет. Сюрприз: на Шниве без кондея особых проблем с заменой радиатора нет, а с кондеем придется разобрать переднюю панель целиком.

Гниющая топливная магистраль возле заднего правого колеса — тоже дело привычное. Как и прогорающая прокладка впускного и выпускного коллектора. Про нежные каталитические нейтрализаторы, которых едва хватает на сотню тысяч километров или пару заправок «паленкой», всем тоже известно. Да и выхлопная система вряд ли протянет больше сотни тысяч километров.

Сцепление обычно не выхаживает больше 60 тысяч. А с выездами на бездорожье — только 30. Штатное сцепление фирмы Valeo сервисмены не любят, предлагая Sachs или Kraft — они понадежнее. Еще бы найти нормальные цилиндры, потому что родные — и рабочий, и главный — та еще засада. Хотя главный цилиндр нового образца понадежнее.

Продолжение — на следующей странице