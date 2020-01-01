Автомобильная астма, или Как правильно чистить карбюратор и дроссель

Времена, когда количество карбюраторных автомобилей превалировало над инжекторными, канули в Лету. Сегодня, например, в той же Москве кажется, что автомобили с карбюраторными двигателями — это диковинка. Но если выехать за ее пределы, то станет ясно, что популярность карбюраторной вазовской классики никуда не делась. На вторичке старые модели до сих пор уходят прекрасно.

Несмотря на разницу в обоих механизмах, каждый из них нуждается в своевременном уходе. Одна из основных проблем, как карбюраторных, так и инжекторных двигателей, — загрязнение. По своей сути, что тот, что другой механизм выполняет одну роль — готовит топливо-воздушную смесь. Поэтому инородные частицы неизбежно будут попадать внутрь и оседать на стенках, что может серьезно сказаться в итоге как на расходе топлива, так и на мощности двигателя. Инородные частицы могут попадать внутрь двумя путями — с некачественным топливом или сквозь плохой или старый воздушный фильтр. Поэтому крайне важно обслуживать такой двигатель как следует и раз в семь-восемь тысяч километров менять воздушный фильтр. Также рекомендуем не забывать проверять топливный фильтр, ну и заправляться в проверенных местах.

Что делать, если дроссель или карбюратор все же загрязнился?

Поможет только его очистка. Есть, в общем, три варианта.

1. Разобрать-почистить-собрать



Это «дедовский» способ. Заключается в том, чтобы снять механизм, разобрать его и вручную очистить от отложений с помощью чистящих средств и игл. Иногда некоторые части нужно замачивать в чистящих составах вроде керосина и солярки. Метод действенный, но крайне длительный и требует хорошего знания матчасти, особенно если работы проводятся впервые.

2. Добавить очиститель в бензин

Этот вариант — «ленивый» или автоматический. Не нужно ничего разбирать. Даже капот не придется открывать. Очищает в этом случае жидкость, которую нужно залить в бензобак. В качестве профилактики производители рекомендуют использовать его раз в 10–15 тыс. км.

3. Чистка специальным аэрозолем

Наверное, самый популярный и эффективный метод. В этом случае для очистки применяется специальный состав, который находится в баллоне под давлением. Поскольку загрязнения, скапливающиеся что на карбюраторе, что на инжекторе, имеют один тип, так называемые очистители карбюратора подходят для чистки инжекторов в том числе. В состав такого очистителя карбюратора, или карбклинера, входят дистилляты нефти и функциональные добавки, которые помогают очистить стенки от нагара. Способ не требует полной разборки механизма — достаточно снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр и при помощи длинного носика, как, например, у астрохимовского препарата, прочистить подвижные части агрегата, а также его стенки.

Чтобы очистка была максимально эффективной, важно, чтобы очиститель карбюратора давал мощную струю, которая, к слову, способствует очистке за счет механического воздействия на загрязнения. Вышеупомянутый очиститель от ASTROhim обладает достаточно сильным напором. Также он быстро испаряется с поверхности и не оставляет жирных следов. Насчет состава можно не беспокоиться — очиститель без проблем справляется с нагаром, смолами и ненужным маслом, в этом плане он может быть хорошей альтернативой дорогостоящим импортным аналогам. К тому же он есть на многих СТО и в магазинах.

Важно помнить!

При работе с аэрозольными очистителями не забывайте, что в их состав входят высоколетучие соединения. Поэтому делайте это в хорошо проветриваемом помещении и не пользуйтесь источниками открытого огня.

Когда чистить?

Эксперты рекомендуют поверхностно очищать карбюратор раз в 10–15 тыс. км. Очистку с полным разбором желательно делать раз в 20–30 тыс. км. А также важно каждый день прислушиваться к работе двигателя и следить за расходом топлива и динамикой разгона.