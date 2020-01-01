Автомобильная астма, или Как правильно чистить карбюратор и дроссель

Несмотря на разницу в обоих механизмах, каждый из них нуждается в своевременном уходе. Одна из основных проблем, как карбюраторных, так и инжекторных двигателей, — загрязнение. По своей сути, что тот, что другой механизм выполняет одну роль — готовит топливо-воздушную смесь. Поэтому инородные частицы неизбежно будут попадать внутрь и оседать на стенках, что может серьезно сказаться в итоге как на расходе топлива, так и на мощности двигателя. Инородные частицы могут попадать внутрь двумя путями — с некачественным топливом или сквозь плохой или старый воздушный фильтр. Поэтому крайне важно обслуживать такой двигатель как следует и раз в семь-восемь тысяч километров менять воздушный фильтр. Также рекомендуем не забывать проверять топливный фильтр, ну и заправляться в проверенных местах.
Что делать, если дроссель или карбюратор все же загрязнился?
Поможет только его очистка. Есть, в общем, три варианта.
1. Разобрать-почистить-собрать
Это «дедовский» способ. Заключается в том, чтобы снять механизм, разобрать его и вручную очистить от отложений с помощью чистящих средств и игл. Иногда некоторые части нужно замачивать в чистящих составах вроде керосина и солярки. Метод действенный, но крайне длительный и требует хорошего знания матчасти, особенно если работы проводятся впервые.
2. Добавить очиститель в бензин
Этот вариант — «ленивый» или автоматический. Не нужно ничего разбирать. Даже капот не придется открывать. Очищает в этом случае жидкость, которую нужно залить в бензобак. В качестве профилактики производители рекомендуют использовать его раз в 10–15 тыс. км.
3. Чистка специальным аэрозолем
Наверное, самый популярный и эффективный метод. В этом случае для очистки применяется специальный состав, который находится в баллоне под давлением. Поскольку загрязнения, скапливающиеся что на карбюраторе, что на инжекторе, имеют один тип, так называемые очистители карбюратора подходят для чистки инжекторов в том числе. В состав такого очистителя карбюратора, или карбклинера, входят дистилляты нефти и функциональные добавки, которые помогают очистить стенки от нагара. Способ не требует полной разборки механизма — достаточно снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр и при помощи длинного носика, как, например, у астрохимовского препарата, прочистить подвижные части агрегата, а также его стенки.
Чтобы очистка была максимально эффективной, важно, чтобы очиститель карбюратора давал мощную струю, которая, к слову, способствует очистке за счет механического воздействия на загрязнения. Вышеупомянутый очиститель от ASTROhim обладает достаточно сильным напором. Также он быстро испаряется с поверхности и не оставляет жирных следов. Насчет состава можно не беспокоиться — очиститель без проблем справляется с нагаром, смолами и ненужным маслом, в этом плане он может быть хорошей альтернативой дорогостоящим импортным аналогам. К тому же он есть на многих СТО и в магазинах.
Важно помнить!
При работе с аэрозольными очистителями не забывайте, что в их состав входят высоколетучие соединения. Поэтому делайте это в хорошо проветриваемом помещении и не пользуйтесь источниками открытого огня.
Когда чистить?
Эксперты рекомендуют поверхностно очищать карбюратор раз в 10–15 тыс. км. Очистку с полным разбором желательно делать раз в 20–30 тыс. км. А также важно каждый день прислушиваться к работе двигателя и следить за расходом топлива и динамикой разгона.