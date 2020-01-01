Черным-черно. 4 способа обновить шины без покупки!

Ваша машина — прекрасна. Кузов блестит на солнце после мойки, в салоне ни пылинки, но есть одно «но», которое выдает возраст, — резина. Да, протектор в порядке, порезов и тем более грыж нет, но цвет уже не тот.

Со временем любая резина тускнеет, а из-за погоды и неаккуратной езды на ней образуются микротрещины. Внешний вид начинает соответствовать возрасту, но можно сделать косметическую операцию и омолодить шины. Чернители резины могут заполнить микроповреждения, восстановить глубокий черный цвет, а иногда и заводской блеск. Многие способы носят временный эффект: обычно чернения хватает только до первых дождей или поездки по пыльной дороге. Но есть парочка долгоиграющих.

Народный способ. Дешево, но не очень эффективно

Потребуется несколько флакончиков с глицерином, который умельцы предлагают смешать с водой (желательно дистиллированной) в пропорции 1 к 1 и залить в распылитель. Такой состав нужно распылить на резине и подождать, пока он высохнет, иначе влажные участки соберут пыль и станет только хуже. Это один из самых дешевых способов, но есть пара последствий. Первое — глицерин сушит резину, то есть слегка ускоряет ее деградацию. И второе — резина быстро начинает выглядеть по-прежнему, так что чернить ее таким способом нужно регулярно.

Армейский способ. Все в гуталине

Служившие в авторотах рассказывают истории, как восстанавливали цвет резины военной техники перед парадами при помощи обычного гуталина. Для правильного эффекта нужно отмыть резину от грязи и пыли, дать ей высохнуть, нанести гуталин (или любой крем для обуви) с помощью щетки, дать высохнуть. Если гуталин слишком сухой, можно разбавить его небольшим количеством керосина, но в таком случае будьте аккуратны с ЛКП дисков — оно может пострадать.

Несмотря на кажущуюся логичность и простоту такого способа, производители покрышек не рекомендуют пользоваться им, потому что резина из-за гуталина быстрее высыхает и на ней образуются трещины.

Силиконовый способ. Красиво, но дорого

Нужно разжиться силиконовой смазкой. По-другому она называется полиметилсилоксан и ПМС-200. Эту густую, похожую на гель жидкость нужно нанести на резину при помощи кисти или губки и дать высохнуть хотя бы полчаса. Тогда она не притянет пыль и сохранит блеск. Полиметилсилоксан — популярное средство у автолюбителей, но ценник на него сложно назвать бюджетным, да и далеко не в каждом автомагазине можно его достать.

Самый простой способ

Если не хотите ломать голову и играть в юного химика, проще всего будет воспользоваться достижениями автохимической промышленности. Сейчас на рынке представлен широкий выбор чернителей резины на любой вкус и кошелек. Особо качественные составы дают долгоиграющий эффект и предотвращают сухость и растрескивание резины. Такие чернители сложнее удаляются с резины, что позволяет ей дольше сохранять блеск. К примеру, чернитель шин AC-2655 от компании ASTROhim держится на боковине покрышки до месяца даже при езде под дождями и по лужам. Выйдет дешевле силиконовых масел, а благодаря тому, что это аэрозоль, состав равномерно распределяется по шине и можно даже не испачкаться при нанесении.

Такими чернителями шин специалисты рекомендуют пользоваться при консервации шин на зимнем хранении. Пленка, образованная средством, не дает резине рассыхаться, а блеск сохраняется до следующей весны.